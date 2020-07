Mehiški trener Aguirre zapustil Leganes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani mehiški nogometni trener Javier Aguirre je po nazadovanju Leganesa v drugo ligi zapustil ekipo iz predmestja Madrida, je danes na svoji spletni strani zapisal omenjeni španski klub. Leganes je v 20-članski elitni španski ligi zasedel 18. mesto, poleg njega sta iz elitne loge izpadla še Mallorca in Espanyol.

Aguirre je novembra lani na trenerskem položaju pri Leganesu zamenjal Argentinca Mauricia Pellegrina, sicer nekdanjega stratega angleškega Southamptona.

Enainšestdesetletni Aguirre je bil v dveh mandatih selektor Mehike, vodil pa je tudi Japonsko in Egipt. Na klubski sceni je treniral številne španske klube, kot so Atletico Madrid, Osasuna, Zaragoza in Espanyol.