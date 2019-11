Slabi rezultati odnesli Argentinca, španskega prvoligaša bo reševal Mehičan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Javier Aguirre je v Španiji že vodil Real Zaragozo in Atletico Madrid. Foto: Reuters

Vodstvo španskega nogometnega prvoligaša Leganesa je sporočilo, da je novi trener ekipe Mehičan Javier Aguirre. Nasledil je Argentinca Mauricia Pellegrina, ki so ga v klubu odpustili pred desetimi dnevi.

Glavna naloga 60-letnega Mehičana bo zagotoviti Leganesu obstanek med prvoligaši. Čaka ga težko delo, saj je Leganes na 12 tekmah te sezone dosegel le eno zmago, na repu lestvice pa ima le pet točk.

Aguirre ima sicer veliko španskih izkušenj, kot trener je vodil Real Zaragozo in Atletico Madrid, kot selektor nacionalnih reprezentanc pa je bil na klopi Mehike, ko je ta nastopila na SP 2002 in 2010, nazadnje pa je vodil Egipt. V tej reprezentanci so se mu zahvalili za sodelovanje po letošnjem neuspešnem nastopu na afriškem prvenstvu.

