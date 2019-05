Pellegrino podaljšal z Leganesom do 2021

Trener španskega nogometnega prvoligaša Leganesa Mauricio Pellegrino je s klubom podaljšal pogodbo do junija 2021, so potrdili pri španskem klubu. Sedeminštiridesetletni trener se je Leganesu pridružil lani in z njim prišel do zgodovinske uvrstitve v španskem prvenstvu primera division, saj bo madridski klub najmanj dvanajsti.