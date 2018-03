Mehičane pred SP tepejo poškodbe

poškodbi Nestorja Arauye in Carlosa Salceda

Prvi si je poškodoval koleno, drugi, nogometaš Eintrachta iz Frankfurta, ki se je na igrišča po poškodbi rame vrnil pred kratkim, pa zlomil ključnico, tako da sta vprašljiva za nastop na prvenstvu, saj bosta najbrž oba potrebovala operacijo.

"Oba čakajo podrobnejši zdravniški pregledi, a obeti niso najboljši. Težko bosta nared do svetovnega prvenstva," so sporočili iz mehiške zveze in dodali, da se je na tekmi lažje poškodoval tudi nogometaš Porta Diego Reyes. Omenjeni nogometaši so se na bolniškem seznamu pridružili Jesesu Coroni, Hectorju Herreri, Giovanijudos Santosu, Jonathanu dos Santosu, Jurgenu Dammu in Javietrju Aquinu, ki proti Hrvaški zaradi poškodb niso igrali.

Mehika bo na svetovnem prvenstvu igrala v predtekmovalni skupini F, v kateri bodo še Nemčija, Švedska in Južna Koreja.