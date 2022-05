Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška članska reprezentanca začenja priprave na skupino B lige narodov, v kateri bo igrala prvič. V drugi jakostni skupini reprezentančnega nogometa se bo merila z reprezentancami Švedske, Srbije in Norveške. V junijskem terminu bodo ekipe odigrale kar štiri tekme, selektor Matjaž Kek je v reprezentanco vpoklical 29 reprezentantov, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.

Oči bodo tudi tokrat uprte v kapetana Jana Oblaka, ki je z Jasminom Kurtićem, Miho Mevljo in Vidom Belcem med najbolj izkušenimi reprezentanti, manjkal pa bo Josip Iličić, ki se je po dolgi odsotnosti z nekaj minutami v soboto vrnil na zelenice v klubskem dresu Atalante.

Selektor Matjaž Kek je v Dohi preizkusil nekaj novih nogometašev in tudi tokrat na seznam uvrstil obrambni dvojec David Brekalo – Gregor Sikošek, ki sta odigrala obe tekmi v Katarju. Ob vseh glavnih akterjih s tekem s Hrvaško in Katarjem, ki so tudi tokrat na seznamu, se v izbrano vrsto ponovno vrača Leo Štulac, ki je sezono za italijanski Empoli končal z zadetkom za zmago v zadnjem krogu proti Atalanti.

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali 2. junija v Stožicah proti Švedski. Josip Iličić, ki se je v nedeljo za nekaj minut vrnil v tekmovalni klubski ustroj, bo junijsko akcijo izpustil. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Začetek in konec v Stožicah

Reprezentanca se bo prvič zbrala že v četrtek, tekmovanje v ligi narodov pa se bo začelo z domačo tekmo proti Švedski 2. junija ob 20.45, ko bodo Jan Oblak in soigralci na stožensko zelenico stopili v novem reprezentančnem dresu.

Sledila bo preizkušnja v Beogradu s Srbijo, od koder se bo reprezentanca vrnila v Slovenijo, nato pa odpotovala v Oslo, kjer bo 9. junija na sporedu tretja tekma v ciklu proti Norveški.

In čeprav bi v prejšnjih kvalifikacijah tako Slovenija že končala tekme, pa bodo tokrat Kekovi varovanci pripotovali nazaj v Slovenijo in odigrali še četrto tekmo – 12. junija ob 20.45 v Stožicah proti Srbiji.