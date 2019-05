Kek: Lažje bi se bilo delati pametnega doma na fotelju

"Brez ambicij in visoko postavljenih ciljev bi bilo zame nezanimivo. Zato sem tudi prišel. Lažje bi se bilo zahvaliti in reči, da sem svoje naredil."

Matjaž Kek ni več povsem svež slovenski selektor, vseeno pa je po dveh uradnih tekmah in pred junijskim nadaljevanjem kvalifikacij v pogovoru za časnik Dnevnik izpostavil tudi razlike med svojima trenerskima obdobjema na klopi slovenske reprezentance in motivu za vrnitev.

"Največja sprememba je fenomenalen center za trening na Brdu pri Kranju. Kar zadeva igrišče za trening, je znano, da sem perfekcionist, in objekt na Brdu je dodana vrednost," je o največji spremembi med prvim (2007 do 2011) in drugim selektorskim mandatom dejal Kek.

"Brez ambicij in visoko postavljenih ciljev bi bilo zame nezanimivo. Zato sem tudi prišel. Lažje bi se bilo zahvaliti in reči, da sem svoje naredil, ter se delati pametnega v kakšnem studiu ali doma na fotelju," je dejal.

Odločitev za vrnitev na selektorski stolček zanj ni bila preprosta. "Ni se lahko vrniti po velikem uspehu, a reprezentanca in slovenski nogomet sta mi dala preveč, da bi rekel ne. Veliko ljudi mi je reklo, da lahko le izgubim, a jaz na stvari nisem gledal tako."

Da bi še enkrat prišli do izjemnega rezultata

"S svojim znanjem bom poskušal pomagati pri tem, da bi Slovenija še enkrat prišla do odmevnega rezultata," je dejal o tem, kaj ga je vodilo, da je sprejel delo v reprezentanci, in dodal: "Potem ko sem šest let delal v klubu, se zdaj počutim kot mlad selektor, željan dokazovanja."

"Reprezentanca je nekaj posebnega. Pomeni čast, ne glede na to, da v klubu zaslužiš milijone. Če v druženju v reprezentanci s skupino, ki ti je blizu že iz mlajših selekcij, najdeš še kanček razbremenitve od vsakodnevnega klubskega drila, je temelj postavljen."

Manjka ena zmaga

Analiziral je prvi tekmi novega kvalifikacijskega cikla (remija z Izraelom in Makedonijo): "Manjka ena zmaga. V Stožicah smo bili vsi nekako razočarani, najbolj pa igralci. Dobil sem tisto, kar sem hotel, to je izreden pristop in odnos reprezentantov. To me navdaja z optimizmom."

Dodal pa je, da ni bilo vse slabo, ko je prišel na selektorsko mesto: "Tisto, kar sta mi pustila predhodnika, ni takšno pogorišče, kot menijo nekateri. Premalo je bilo poudarjeno, da je prišlo do zamenjave generacije, ki je pustila pečat v slovenskem nogometu."

Spoštuje Kamplovo odločitev

Na klop Slovenije je prišel po zelo uspešnem obdobju na klubski ravni na Reki. A odšel je, ker je sam ocenil, da je čas za slovo, na koncu je imel občasno težave v komunikaciji z igralci.

Ni pa se mogel izogniti niti pogovoru o Kevinu Kamplu. "V nekem trenutku je morda res nastal tak vtis, a Kampl ne bi zmogel sam rešiti tekme. Pomembno je, v kakšni formi so igralci, kakšno izvedbo imajo na igrišču. Slovenija se nikdar ne bi smela naslanjati samo na enega igralca."

Kek je še dodal, da se s Kamplom sam ni pogovarjal, ker spoštuje njegovo odločitev, se je pa vprašal, ali se morda igralci prehitro odločajo, da ne bodo več igrali za reprezentanco. Poudaril pa je, da se morajo v ekipi bolj posvečati tistim, ki igrajo.

