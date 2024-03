Kapetan Maribora Martin Milec mora na nov prisilni počitek, tokrat bo z zelenic odsoten zaradi počenega rebra. Poškodbo je staknil na pokalni tekmi z Radomljami, ki so Mariborčanom v sredo zadale boleč pokalni poraz.

Ne le da so Mariborčani v sredo ostali brez četrtfinalne pokalne vstopnice, za nekaj časa so ostali tudi brez kapetana Martina Mileca, ki se je šele dobro vrnil po večmesečnem okrevanju. Tokrat ga je ustavilo počeno rebro.

V eni od sredinih akcij je 32-letnik med prodorom padel, po zdravniški oskrbi stisnil zobe in srečanje, ki se je za vijolice končalo klavrno, odigral do konca. Po tekmi sta sledila dodaten pregled in neprijetna diagnoza – počeno osmo rebro.

"Ni opravičila za poraz"

"Vse bi zamenjal za napredovanje, tudi če naslednje jutro sploh ne bi mogel vstati s postelje. Ni opravičila za poraz. Vedeli smo, da ob specifičnosti pokalnega tekmovanja ena tekma prinaša ogromno, lahko pa še več vzame. Žal se je zgodilo prav to. Povedli smo, nadzorovali dogajanje na igrišču, potem se je zgodil nerazumljivi padec. Povlekli smo se preveč nazaj, tekmeci so pridobili samozavest. Sami smo jim omogočili, da dosežejo zadetka. Dovolj smo se pripravili, da bi tekmo mirno pripeljali do konca, odnos ni bil vprašljiv, a smo preslabo izpeljali zadeve," je za uradno spletno stran kluba dejal Milec.

Radomljani so Mariborčane ustavili v osmini finala pokala. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V vlogi gledalca

Ta bo v soboto na gostovanju pri vodilnem Celju in na prihodnjih tekmah le v vlogi gledalca. "Čaka nas zahtevno gostovanje. Odmisliti moramo, kar se je zgodilo z Radomljami, in se usmeriti le k našim obveznostim. Narediti je treba vse, kar je v naši moči, da se vrnemo v zmagoviti ritem," je še dodal Milec.

Celjani imajo po 24 tekmah na računu 55 točk, druga Olimpija jih ima 48, tretji Mariborčani pa ob tekmi manj 39.