V španski la ligi prva trenerska žrtev

Valencia je odpustila trenerja Marcelina Garcio Torala po vsega treh krogih novega španskega nogometnega prvenstva, so sporočili iz vodstva Valencie. Ekipa je doslej zbrala po eno zmago, poraz in remi ter je 10. na lestvici. Pred sobotno tekmo z Barcelono je Marcelino postal prvi trener, ki je izgubil delo v novi sezoni la lige.

Marcelino je v Valencio prišel maja 2017 in ekipo dvakrat popeljal do četrtega mesta v ligi ter je v minuli sezoni osvojil tudi španski pokal.

Vodstvo Valencie je hitro našlo zamenjavo. Novi trener je postal Albert Celades, nekdanji selektor mladinskih španskih ekip do 16 in do 18 let. Celades je bil tudi pomočnik trenerja pri Real Madridu, igral pa je za oba španska velikana, tako za Barcelono kot Real. Podpisal je pogodbo do junija 2021.

