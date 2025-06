Manchester City še naprej zelo dejaven na poletni tržnici

"Navdušen sem, da sem podpisal za Manchester City. To je eden največjih klubov na svetu, ima najboljšega trenerja, izjemne igralce in odlično infrastrukturo," je povedal 26-letni Reijnders, ki je podpisal petletno pogodbo.

Nizozemec, ki bo pomagal okrepiti Cityjevo zvezno vrsto po odhodu Kevina De Bruyneja, je sicer v Milano prišel leta 2023 iz Alkmaarja. Za italijanski klub je v zadnji sezoni dosegel 15 golov.

Manchester City je pred Reijndersom ta teden pripeljal še Rayana Cherkija iz Lyona, Rayana Ait-Nourija iz Wolverhamptona ter tretjega vratarja Chelseaja Marcusa Bettinellija.

Darjan Slavic Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje se je danes sporazumno razšel s trenerjem Darjanom Slavicem, so sporočili iz kluba, pri katerem so sicer pozimi podaljšali sodelovanje vsaj do konca prihodnje sezone. Ime novega trenerja bodo sporočili v najkrajšem možnem času, so zapisali Radomljani.

"Darjan je v svojem času v Radomljah dosegel vse zadane cilje, uveljavljal je mlade, domače nogometaše, ki so igrali atraktiven nogomet, za kar se mu iskreno zahvaljujemo," so zapisali Radomljani na družbenih omrežjih.

"Darjanu želimo vse najboljše v nadaljevanju trenerske kariere in verjamemo, da se bodo naše poti v prihodnosti znova srečale," so še dodali Radomljani ter razkrili, da se poslavlja tudi dosedanji prvi pomočnik Andrej Kvas.

