Manchester City objavil rekordne prihodke

Ko je City zadnjič prišel do četrtega zaporednega angleškega naslova za uspeh brez primere, so se njegovi prihodki povečali s 712,8 milijona funtov (858,8 milijona evrov) na novo rekordno mejo. A se je dobiček v Cityjevi sezoni 2022/23, v kateri je dosegel trojno krono, zmanjšal z 80,4 milijona funtov (97 milijonov evrov) na 73,8 milijona funtov (89 milijonov evrov).

Cityjeve trenutne investicije vključujejo še 300 milijonov funtov (361,8 milijona evrov) vredno razširitev severne tribune stadiona Etihad.

Predsednik Kaldun Al Mubarak je v letnem poročilu kluba dejal: "Naša nenehna ambicija je doseganje izidov brez primere in je znak naše organizacije. Na terenu in izven njega je naša strast do naslednjega izziva podprta s premišljenim in podrobnim načrtovanjem ter skupnim prepričanjem v kulturo sodelovanja in učenja, kar smo že zgradili. Naš cilj ostaja nadaljnji razvoj in rast ter s tem nadaljnje ustvarjanje vrednosti v vseh vidikih našega poslovanja."

City, ki ga je v sredo premagal Juventus na tekmi v ligi prvakov, se bo v nedeljo pomeril z Manchester Unitedom v domači ligi in bo poskušal prekiniti negativen niz ene same zmage na zadnjih 10 tekmah v vseh tekmovanjih.

Grozi mu, da se ne bo uvrstil v osmino finala lige prvakov, za osem točk pa zaostaja za vodilnim Liverpoolom v angleškem prvenstvu.

City čaka tudi na odločitev o 115 obtožbah domnevnih kršitev finančnih pravil, ki jih je proti njemu vložilo vodstvo angleške lige. Klub, ki je odločno zanikal obtožbe, se lahko sooči z odvzemom točk ali celo izpadom iz prve lige, če bo spoznan za krivega.

