Guardiola, arabski milijoni in zadnja tekma za Agüera

Manchester City je bil ustanovljen davnega leta 1880 kot St. Mark`s. Sedem let kasneje se je klub preimenoval v Ardwick Association F.C., leta 1894 pa prevzel ime, ki ga nosi še danes – Manchester City Football Club. Sinjemodri so bili eni od ustanoviteljev druge divizije angleškega nogometa, leta 1904 pa kot prvo moštvo iz Manchestra osvojili veliko lovoriko, saj so slavili v pokalu FA. Leta 1937 so osvojili prvi naslov angleških prvakov, leta 1970 pa tudi Uefin evropski pokal pokalnih zmagovalcev, kar je še vedno edina evropska klubska lovorika. Skupno ima klub sedem prvoligaških lovorik, šest zmag v pokalu FA, osem ligaških pokalov in šest Community Shieldov (angleških superpokalov).

Trojna krona pred dvema letoma, manjka le LP

Najuspešnejša sezona za manchestrskega velikana je bila zagotovo sezona 2018/19, ko so pobrali vse tri domače lovorike. Kljub vsemu pa jim še vedno manjka tista, najžlahtnejša evropska, ki jo bodo čez dva dni lovili v Portu. Pep Guardiola bo tako po letu 2011, ko je ligo prvakov osvojil z Barcelono, po desetih letih ponovno naskakoval evropski vrh.

Bodo naložbe šejka Mansourja končno obrodile sadove?

Foto: Guliverimage Manchester City je od leta 2008 dalje v lasti podjetja City Football Group, katerega lastnik je šejk Mansour. Z njegovim prihodom se je začel tudi vzpon Cityja, ki je prej nekaj časa bolj kot ne domoval na sredini lestvice premier lige. Od takrat dalje je namreč, predvsem z astronomskimi vložki v okrepitve, klub osvojil kar 13 lovorik. Samo v zadnjih petih sezonah je klub za okrepitve zapravil skoraj milijardo evrov, in jasno je, da vlagatelji pričakujejo tudi naskok na evropski vrh.

Zanesljivo do finala

City je do finala prišel suvereno. Najprej je v skupini C lige prvakov nanizal pet zmag in remi, ter se s prvega mesta podal v izločilne boje. Tam je v osmini finala z dvakrat 2:0 izločil Borussio Mönchengladbach, v četrtfinalu pa še drugega nemškega nasprotnika Borussio Dortmund. V tem delu tekmovanja so sinjemodri na obeh srečanjih slavili z 2:1. V polfinalu jih je nato pričakal finalist lanske sezone PSG. Tudi v tem paru izločilnih bojev je City na dveh tekmah zabil štirikrat, Parižani pa so enkrat zabili le na prvi, domači tekmi.

To pomeni, da v tej sezoni lige prvakov sploh še niso izgubili. V 12 tekmah so zabili 25 zadetkov, prejeli pa le štiri. Najboljša strelca moštva sta Riyad Mahrez in Ferran Torres s štirimi, sledijo pa jima Phil Foden, Kevin De Bruyne in Ilkay Gündogan s tremi zadetki. City je svojo mrežo nedotaknjeno ohranil kar na osmih srečanjih.

Zadnja tekma za Agüera Foto: Guliverimage Finale lige prvakov bo tudi zadnje srečanje v dresu meščanov za argentinskega virtuoza Sergia Agüera. Argentinec se je Cityju pridružil leta 2011, v desetih letih pa v klubu na 275 srečanjih zabil 184 zadetkov. Prav v zadnjem krogu premier lige je zrušil tudi rekord Wayna Rooneyja po številu zadetkov v angleškem prvenstvu za en klub. V povezavi z njegovim prestopom se največkrat omenja Barcelona, a o tem bo najverjetneje več jasnega po sobotnem finalu.

Zastrašujoča forma tudi doma

Manchester City je odlično nastopal tudi v domačem prvenstvu. S 27 zmagami, petimi remiji in šestimi porazi je za 12 točk prehitel drugouvrščeno moštvo lige, mestnega tekmeca Manchester United. Poudariti je treba, da je kar štiri od teh šestih porazov nanizal od marca naprej, se pravi v delu sezone, ko je bilo že bolj kot ne jasno, da so sinjemodri ponovno zasedli angleški prestol in je Guardiola zato posegal bolj pogosto po rotacijah kot običajno. V pokalu FA jih je v polfinalu izločil njihov sobotni nasprotnik Chelsea, ligaški pokal pa je prav tako kot liga romal v njihove roke, saj so v finalu konec aprila ugnali Tottenham.

Fernandinho: City ni bil še nikoli tako dober

Foto: Guliverimage Za spletno stran kluba iz Manchsetra je kapetan pred finalnim obračunom dejal: "Vedno smo imeli neko blokado zaradi dejstva, da se nikoli nismo prebili v finale in da smo zato neizkušena ekipa v tem tekmovanju. Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli med sezono, pa nam je tokrat končno tudi to uspelo. Dosegli smo visoke standarde tako na tehničnem nivoju kot tudi pri izkušnjah in drugih dejavnikih. Za nas je to poseben trenutek in ni dvoma, da bomo zelo motivirani."

