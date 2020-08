Guardiola čuti, da mu bo danes Zidane čestital za napredovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred povratnim dvobojem med Man Cityjem in Realom

Danes se bosta na praznem Etihadu na povratni tekmi osmine finala lige prvakov pomerila Manchester City in Real Madrid. Angleški podprvaki so dobili prvi dvoboj v Španiji (2:1), tako da morajo izbranci Zinedina Zidana za napredovanje doseči najmanj dva zadetka. Strateg Cityja Josep Guardiola naskakuje prvi evropski naslov z otoškim klubom, ki ga je prevzel leta 2016.

Manchester City – Real Madrid, 21.00 /prva tekma 2:1/ Verjetni začetni postavi:

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Éder Militão, Mendy; Casemiro, Kroos; Modrić, Hazard, Vinícius Júnior; Benzema Glavni sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Dvoboj na Etihadu bo v znamenju spopada Josepa Guardiole in Zinedina Zidana, ki sta v ligi prvakov kot trenerja osvojila že pet naslovov. Katalonec je bil dvakrat najboljši z Barcelono, nazadnje leta 2011, Francoz pa trikrat z Realom. Trikrat zapored, s čimer je poskrbel za rekord tekmovanja. Zdaj ima Zizou, ki je po tretjem evropskem naslovu nepričakovano zapustil vroči stolček, priložnost, da osvoji še četrto lovoriko, a bo za kaj takšnega potreboval manjši čudež, saj mora najprej s polno mero vrniti Cityju za poraz na prvi tekmi osmine finala v Madridu (1:2).

Guardiola: Radi bi osvojili ligo prvakov

Manchester City je v tej sezoni osvojil eno lovoriko. Spomladi je osvojil angleški ligaški pokal. Foto: Reuters Zidane je kot trener belih baletnikov navajen uspešnega preskakovanja ovir. V Evropi z Realom, ko je igral v izločilnem delu, sploh še ni izpadel. Če danes na Otoku ne bi nadoknadil zaostanka s prve tekme (1:2), bi tako prvič v zgodovini kot trener Reala potegnil krajšo v ligi prvakov. V to ga lahko prisili Guardiola, s katerim je pred petimi leti, ko je vodil še drugo moštvo madridskega Reala, stkal prijateljski odnos. Obiskal ga je v Münchnu, kjer je Guardiola takrat vodil Bayern, in vpijal njegovo znanje.

Pred petimi meseci, ko je bil Real sredi rezultatske krize in paral živce navijačem s slabimi rezultati na vseh frontah, je Manchester City sredi Madrida zmagal z 2:1. S tem si je priigral pomembno prednost, ki jo bo danes branil na praznem Etihadu. "Od prve tekme je minilo že ogromno časa. Takoj po tisti zmagi smo vedeli, da nas čaka še povratna tekma. Žal bo minila brez gledalcev, a se bomo potrudili, da odigramo čim boljše. Radi bi osvojili ligo prvakov. Če bi radi postali prvaki, moramo izločiti takšne ekipe, kot je Real. Spremlja me občutek, da smo dobro pripravljeni na tekmo, da se bomo dobro odrezali in zmagali. Tako čutim," je na novinarski konferenci v četrtek dejal Guardiola.

Argentinec Sergio Agüero danes ne bo mogel pomagati soigralcem. Josep Guardiola ne izključuje možnosti, da bi se lahko njegovo stanje tako izboljšalo, da bi se v nadaljevanju lige prvakov na Portugalskem vrnil na igrišče. Foto: Reuters

Je eden najbolj cenjenih strategov na svetu, ki pa po odhodu iz Barcelone ni več nikoli osvojil lige prvakov, čeprav je tri sezone vodil Bayern (vedno izpadel v polfinalu), pri Manchester Cityju pa premožni lastniki kluba pogosto uslišijo njegove želje glede okrepitev, a je dvakrat izpadel v četrtfinalu, enkrat (Monaco) pa celo v osmini finala.

Zidane: Čakajo nas štirje finali, ta bo prvi

Real Madrid prihaja v Anglijo dobro razpoložen, saj si je dvignil samozavest z naslovom španskega prvaka. Prvega po letu 2017. Foto: Reuters Guardiola zaradi zdravstvenih težav ne bo računal na poškodovanega Sergia Agüera, manjkal bo tudi kaznovani Benjamin Mendy, a bodo oslabljeni tudi gostje. Najbolj bodo pogrešali kaznovanega kapetana Sergia Ramosa, ki je v pokoronskem obdobju blestel tako v obrambi kot strelec. Real je v tem obdobju na 11 tekmah španskega prvenstva osvojil kar 31 točk, prehitel Barcelono in postal prvak, zdaj pa želi trend dobrih rezultatov nadaljevati še v Evropi.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo v petek, bo pa to dobra tekma med dvema zelo kakovostnima ekipama, kar je najpomembneje. Če želimo postati prvaki, moramo preskočiti štiri ovire. Čakajo nas štirje finali, ta v petek bo prvi. Vsi smo pripravljeni, na to tekmo smo se pripravljali deset dni," je v četrtek dejal Zidane, ki bo na Etihadu lahko računal tudi na belgijskega zvezdnika Edena Hazarda.

Zidane med kandidate za povratno tekmo s Cityjem ni uvrstil Garetha Bala. Foto: Reuters

Njegov rojak Thibaut Courtois, ki je v tej sezoni Janu Oblaku preprečil peto zaporedno priznanje zamora v španskem prvenstvu, bo na ogromni preizkušnji. Real mora za napredovanje doseči vsaj dva zadetka, obenem pa poskušati zadržati mrežo nedotaknjeno.

Zmagovalca dvoboja v Manchestru čaka v četrtfinalu, ki bo odigran prihodnji teden v Lizboni, boljši iz spopada med Juventusom in Lyonom.