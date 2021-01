Lukaku skočil v Ibrahimovića: to mu je rekel Šved #video

Vroči milanski derbiji so vedno izredno napeti in nabiti z emocijami, dokaz za to pa je tudi dogodek ob koncu prvega polčasa, ko sta Romelu Lukaku in Zlatan Ibrahimović skoraj fizično obračunala.

Po poročanju Tuttomercatoweb naj bi 39-letni Ibrahimović Belgijca, s katerim si je še ne dolgo nazaj delil slačilnico pri Manchester Unitedu, ozmerjal z malim oslom, nato pa je Lukakuju odneslo pokrov in skušal s Švedom balkanskih korenin fizično obračunati.

"Je**** se ti in tvoja žena. Ku**** sin želi govori o mamah" so besede razjarjenega Lukakuja z ustnic prevedli pri zgoraj omenjeni spletni strani. Oba petelina je glavni sodnik Paolo Valeri nagradil z rumenim opozorilom.

