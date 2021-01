Atalanta brez Iličićeve pomoči izločila Lazio, napredoval tudi Juventus

AC Milan je po zaslugi Zlatana Ibrahimović povedel z 1:0, a po izključitvi Šveda v 58. minuti, ko je prejel še drugi rumeni karton - prvega je dobil ob koncu prvega polčasa po kratkem stiku z Romelujem Lukakujem -, je Inter prevzel pobudo in na koncu dosegel velik preobrat. Začel ga je Lukaku, ki je v 71. minuti z enajstmetrovke poskrbel za izenačenje, uro in podaljšek pa je v sedmi minuti sodnikovega dodatka prehitel Christian Eriksen, ki je bil natančen s prostega strela.

Zadetek Eriksena za zmago Interja:

THE FORGOTTEN MAN CHRISTIAN ERIKSEN NAILS IT AT THE DEATH. INTER WIN THE DERBY. pic.twitter.com/8PDzsI2Dnh