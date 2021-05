Luka Modrić podaljšal z Realom še za eno sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je podaljšal pogodbo z Realom iz Madrida še za eno sezono, je španski klub objavil na spletni strani. Petintridesetletni hrvaški reprezentant je že vrsto let nepogrešljiv član zvezne vrste kraljevega kluba, za katerega je od leta 2012 odigral 391 tekem.

Pred tem je nogometaš iz Zadra v članski konkurenci igral še za Dinamo iz Zagreba (73 nastopov), s katerim je bil trikrat državni prvak, in londonski Tottenham (160).

Odkar je konec avgusta 2012 okrepil Madridčane, je s klubom osvojil štiri naslove v ligi prvakov, dvakrat je bil španski državni prvak, enkrat pa pokalni zmagovalec. Leta 2018 je bil po naslovu v ligi prvakov in drugem mestu na svetovnem prvenstvu v Rusiji s hrvaško reprezentanco izbran za najboljšega nogometaša leta (Ballon d'Or).

Za Real je v devetih sezonah zbral 391 nastopov, dosegel je 28 zadetkov in 61 podaj. Kapetan hrvaške izbrane vrste je do zdaj zbral 136 nastopov in zabil 17 golov.