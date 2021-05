Dolgolasi Slovenec, ki je našel srečo v Indiji #video

V Sloveniji je zaigral že skoraj za polovico prvoligaških klubov, v zadnjih sezonah pa izstopal v napadu kranjskega Triglava. Dober glas o njegovih nogometnih veščinah je prodrl vse do Indije, kjer je prejel ponudbo kluba Chruchill Brothers iz Goe. Ni dolgo razmišljal. Mnogi bi veliko raje igrali v Evropi, bližje očem, on pa se je podal na dolgo pot v Azijo in kmalu spoznal, da je z izborom zadel v polno.

Že drugič "izvisel" v boju za strelskega kralja

V sezoni 2018/19 je bil dolgo časa v boju za naslov najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida Šlo mu je tako dobro, da se je v Indiji ponovno zaljubil v nogomet. S klubom je bil dolgo časa v vodilni I-ligi, enem od dveh največjih klubskih tekmovanj v Indiji (druga je Superliga), na 15 tekmah pa je dosegel 11 zadetkov. Kar polovico vseh, kar jih je dala njegova ekipa. Bil je drugi najboljši strelec končnice prvenstva, s klubom pa osvojil drugo mesto. Tako se je moral zadovoljiti z dvema drugima mestoma.

''Malce mi je žal, ker sem že drugič ''izvisel'' kot drugi strelec tekmovanja (v Prvi ligi Telekom Slovenije je v sezoni 2018/19 za zadetek zaostal za takratnim strelskim kraljem Luko Zahovićem, ki je dal 18 zadetkov, op. p.), prisoten pa je tudi grenak priokus, ker smo vodili vse prvenstvo, potem pa v play-offu malce popustili in na koncu ostali brez prvega mesta,'' je za Planet TV povedal Luka Majcen, ki je zadnjo tekmo v Indiji odigral konec marca.

''Če primerjam kakovost I-lige s slovenskim prvenstvom, je raven v Indiji malce nižja, a je še vedno visoka, zlasti zaradi tujcev. Je pa razlika v fizični pripravljenosti in moči,'' je dodal Ljubljančan, ki je imel na hrbtni strani dresa napisano namesto Majcen kar LUKA.

Vsak dan si je izbral novo plažo

V Indiji ga je najbolj presenetila vročina, pa tudi velike razdalje med mesti in množica ljudi. Indijcev in Indijk je na svetu skoraj poldrugo milijardo. Po koncu sezone si je kljub opozorilom, da naj zaradi vse večjih težav, povezanih z novim koronavirusom, čim prej zapusti državo, vzel nekaj dni za oddih in spoznaval lepote Goe in njene okolice.

''Vedel sem, da je veliko plaž v Goi. Vzel sem motor in se s kondicijskim ter glavnim trenerjem vsak dan odpravil na izlet. Vsak dan smo si izbrali novo plažo.'' Njegov trener je bil sicer 47-letni Španec Fernando Valera.

Med sezono so imeli v klubu omejeno gibanje, bili so v mehurčku v hotelu in tudi redno testirani. ''Ko smo se vozili na treninge in tekme, so ljudje normalno živeli. Nosili so maske. Življenje se ni ustavilo. Mogoče pa je tudi zaradi tega zdaj situacija takšna,'' je ciljal na težave Indije, ki se v zadnjem obdobju spoprijema s porastom okužb s koronavirusom. Od konca marca so namreč potrdili že okoli osem milijonov okužb, umrlo pa je več kot 222 tisoč ljudi. Majcen pa kljub vsemu ostaja v rednih stikih s soigralci.

Pandemija novega koronavirusa ne prizanaša niti Indiji. Foto: Reuters

''Jeklenke s kisikom se kupujejo na veliko, na črnem trgu gredo cene v nebo, a za zdaj med znanci ni panike. Je pa kar težka situacija, mi pravijo prijatelji,'' dodaja Majcen, ki ostaja v stikih s prijatelji v Indiji. Pogodbe za nadaljevanje še nima, se pa želi vrniti v tujino. Morda se nekdanji napadalec Interblocka, Ivančne Gorice, Kopra, Rudarja, Gorice, Krke in Triglava vrne prav v Azijo, kjer je tako užival, da se je ponovno zaljubil v nogomet.