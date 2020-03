Preverili smo, kako živi najbolj nevsakdanji slovenski nogometaš #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pred nedavnim sem se preselil v novo stanovanje. Ko sem prišel na ogled, sem se takoj zaljubil vanj. Osem nadstropij z dvigalom, potem pa še eno peš. Iz dnevne sobe stopim na teraso, s katere se razširja pogled na Ljubljanski grad. Tam sem sam, nihče ne hodi gor. Res uživam," nam je Luka Majcen povedal novembra lani, ko je bil gost našega sobotnega intervjuja. Najbolj nevsakdanji slovenski nogometaš smo članek naslovili takrat in verjetno nismo prav veliko zgrešili. Meditacija, joga, oblačila črne barve, branje knjig, druženje z golobi … Kako in kje to počne, smo preverili kar pri njem doma.

Planet TV na obisku pri Luki Majcnu:

Kapetan Triglava je z devetimi goli sicer najboljši strelec Kranjčanov v tej sezoni. Število bi bilo verjetno dvoštevilčno, če si zaradi incidenta v Ljubljani, ki se je zgodil po tekmi 17. prvenstvenega kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Bravu, ne bi prislužil kar šestih tekem suspenza, kazen se izteka prav ta teden. V četrtek, ko bo Triglav, ki je v prvih treh tekmah drugega dela sezone osvojil kar sedem točk, gostoval pri Taboru v Sežani, se vrača na nogometne zelenice.