Ljudski vrt zavit v črno, poslovil se je "nepozabni vijol'čni golgeter"

"V 64. letu starosti se je poslovil Milan Žurman, nepozabni vijol'čni golgeter in trener številnih generacij nogometašev NK Maribor," so danes v slovenskem nogometnem klubu delili žalostno vest. Žurman je v vijoličnem dresu odigral 269 tekem in zabil 82 golov, zadnje štiri v sezoni 1996/97, ko se je pred koncem kariere vrnil domov in se vpisal med nepozabne junake, ki so prinesli v Ljudski vrt prvi naslov državnega prvaka.

Tudi po končani igralski karieri je ostal zvest nogometu in NK Maribor. V tem je dolga leta uspešno vodil mlajše selekcije v nogometni šoli. Nazadnje je bil trener selekcije U15, "ki jo je ob kljubovanju bolezni še vodil na tekmi 13. marca. Fantje so premagali vrstnike iz Šenčurja z 12:0, nato so ga zdravstvene težave oddaljile od igrišča, v četrtkovem jutru pa je priljubljeni Migo izgubil bitko z zahrbtno boleznijo, mariborski in slovenski nogomet pa izjemnega moža ter strokovnjaka," so zapisali na spletni strani NK Maribor.

"Dobri duh Ljudskega vrta, ki je s človeško vedrino in pozitivno energijo navdihnil vse okrog sebe, je zaznamoval različna obdobja v vijoličnem. Najprej osemdeseta leta, po rednem nastopanju in učinkovitosti. Kot gonilna sila zahtevnega projekta, ko se je v Ljudskem vrtu začelo novo poglavje s poudarkom na mlajših nogometaših. Milan Žurman se je odlikoval s hitrostjo, močnim in natančnim udarcem. Mreže je tresel v vlogi napadalca ali ofenzivno usmerjenega zveznega igralca," so še sporočili vijolični.