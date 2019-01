Liverpool podaljšal z angleškim reprezentantom

Mladi branilec Trent Alexander-Arnold, ki se je Liverpoolu pridružil že pri šestih letih, debitiral pa oktobra 2016, je po Andrewu Robertsonu, Robertu Firminu, Mohamedu Salahu, Jordanu Hendersonu, Sadiu Maneju in Joeju Gomezu naslednji član Liverpoola, ki je z rdečimi podaljšal pogodbo od aprila 2018.

"I’m ecstatic and really proud" ❤️@trentaa98 has signed a new long-term contract with the Reds...https://t.co/ZU7lsKR7r2