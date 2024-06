Lionel Messi še zadnjič na Copi Americi

Messi je do zdaj na Copi Americi z Argentino prvič in zadnjič slavil na zadnjem prvenstvu leta 2021. Za zdaj sicer še ni jasno, ali se bo dobitnik osmih zlatih žog na omenjenem tekmovanju tudi dokončno poslovil od nogometa na mednarodni ravni, saj menda še vedno razmišlja o tem, da bi nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 2026, ki bo potekalo v Kanadi, ZDA in Mehiki.

Če bi se to zgodilo, bi postal prvi nogometaš v zgodovini, ki bi nastopil na šestih svetovnih prvenstvih. "Lepo je govoriti o rekordih in novih dosežkih, a na svetovno prvenstvo zagotovo ne bom šel zgolj zato, da bom lahko rekel, da sem tam nastopil šestkrat," je za AFP dejal Messi.

Argentina je omenjeno tekmovanje do zdaj osvojila 15-krat, a zgolj enkrat v obdobju Lionela Messija. Argentinski selektor Lionel Scaloni je tako v ZDA odpeljal ekipo, ki je precej podobna tisti, ki je pred dvema letoma v Katarju osvojila tretji naslov svetovnega prvaka. V njej sta poleg Messija še veterana Angel Di Maria in Nicolas Otamendi.

Omenjenim bodo skupaj s soigralci pot do nove lovorike najprej prekrižale reprezentance Kanade, Čila in Peruja, a glavno nevarnost bosta zanje predstavljala Brazilija ter Urugvaj.

Brazilci so imeli v zadnjem obdobju nemalo težav, saj so zmagali zgolj na dveh od šestih tekem v kvalifikacijah za prihodnje svetovno prvenstvo, s čimer zasedajo šele šesto mesto na lestvici, ki kot zadnje neposredno vodi na mundial. V njihovem moštvu sicer manjkajo kar trije pomembni členi, in sicer Casemiro, Thiago Silva ter Gabriel Jesus. Hkrati sta zaradi poškodb odsotna še Neymar in Richarlison.

Breme brazilskega uspeha bo tako padlo na napadalca Viniciusa Juniorja in Rodriga. Kot asa iz rokava pa se omenja tudi 17-letnega mladeniča Endricka, ki bo debitiral na velikih tekmovanjih in naj bi se v kratkem preselil iz Palmeirasa k Realu iz Madrida.

Izmed drugih reprezentanc ne gre odpisati niti reprezentance Urugvaja, ki jo vodi 68-letni Argentinec Marcelo Bielsa, katerega glavna aduta bosta Liverpoolov napadalec Darwin Nunez in še en veteran Luis Suarez, ki bo tekme najverjetneje začel s klopi.

Iz ozadja bo skušala presenetiti še reprezentanca Kolumbije. V njej bosta glavno orožje selektorja član Liverpoola Luiz Diaz in še en znani napadalec James Rodriguez.

Omembe vredni sta še ekipi ZDA in Mehike. Ta je v zadnjem obdobju v nekoliko slabši formi, a bo lahko zaradi velikega števila priseljencev računala na zajetno podporo s tribun, medtem ko bo glavni ameriški adut vezist Christian Pulisic. Ameriški selektor Gregg Berhalter bo moral ob tem dokazati, da se lahko njegovo moštvo enakovredno kosa z ekipami, ki ne prihajajo zgolj iz Srednje Amerike.

ZDA bodo sicer drugič po letu 2016 gostile Copo Americo. Eden izmed razlogov za to je vsekakor močna prisotnost diaspore južno- in srednjeameriških držav v ZDA, zaradi česar si organizatorji obetajo polne tribune na stadionih, na katerih se drugače igra ameriški nogomet.

