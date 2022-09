Šov Haalanda in Mbappeja, Chelsea doživel šok na Hrvaškem

Nova sezona lige prvakov se je začela z odmevno senzacijo v neposredni bližini Slovenije. Hrvaški prvak Dinamo je v Zagrebu premagal angleškega velikana Chelseaja (1:0), nato pa je za presenečenje poskrbel še Šahtar, ki je v Leipzigu nadigral Kamplove rdeče bike kar s 4:1. Salzburg je s pomočjo Benjamina Šeška remiziral z Milanom. Real in Manchester City sta se razveselila visokih zmag v gosteh, PSG pa je v derbiju večera odpravil Juventus z 2:1. Erling Haaland in Kylian Mbappe sta zadela v polno dvakrat.

Liga prvakov, skupinski del (1. krog): Salzburg : Milan 1:1 (1:1)

Okafor 28.; Saelemaekers 40.

Benjamin Šeško (Salzburg) je vstopil v igro v 65. minuti. RB Leipzig : Šahtar Doneck 1:4 (0:1)

Simakan 57.; Shved 16., 58., Mudryk 76., Traore 85.

Kevin Kampl (Leipzig) je začel dvoboj na klopi. Celtic : Real Madrid 0:3 (0:0)

Vinicius Jr. 57., Modrić 60., Hazard 77. Sevilla : Manchester City 0:4 (0:1)

Haaland 20., 67., Foden 58., Dias 90.+2 Benfica : Maccabi Haifa 2:0 (0:0)

R. Silva 50., Grimaldo 55. PSG : Juventus 2:1 (2:0)

Mbappe 5., 22.; McKennie 53. Dinamo Zagreb : Chelsea 1:0 (1:0)

Oršić 13.



Borussia Dortmund : Köbenhavn 3:0 (2:0)

Reus 35., Guerreiro 42., Bellingham 83.

Uvodno dejanje lige prvakov je postreglo z velikim presenečenjem. Čeprav je Chelsea veljal za ogromnega favorita na gostovanju v Zagrebu, je na koncu potegnil kratko in na stadionu Maksimir ostal brez točk. Dvoboj, ki ga je v častni tribuni spremljal tudi prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, je tako postregel s senzacionalno zmago Dinama.

Pri Chelseaju je prvič v Evropi zaigral mladi Francoz Wesley Fofana, za katerega so bogati Londončani nedavno v poletnem prestopnem roku Leicestrer Cityju odšteli dobrih 80 milijonov evrov. Izmed poletnih okrepitev so se v začetni enajsterici Chelseaja znašli tudi Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly in Pierre-Emerick Aubameyang. Fofana se v 13. minuti ni kaj prida izkazal, ko ga je prehitel Mislav Oršić. Nekdanji napadalec Celja, ki obožuje domače tekme proti angleškim velikanom, saj je lani kar trikrat zatresel mrežo Tottenhama (3:0), je popeljal Dinamo v vodstvo.

Mislav Oršić je v 13. minuti zatresel mrežo evropskega prvaka iz leta 2021. Foto: Reuters

Gostje, največji zapravljivci v poletnem prestopnem roku, saj so zapravili kar 280 milijonov evrov, so skušali izenačiti, a je mreža hrvaškega reprezentančnega vratarja Dominika Livakovića ostala nedotaknjena do konca. Še več, Dinamo bi lahko na začetku drugega polčasa povišal prednost, a je žoga po strleu Stefana Ristovskega zadela okvir vrat Chelseaja, evropski prvaki iz leta 2021 pa so bili najbližje izenačenju v 86. minuti, ko je zadel vratnico Reece James.

Polom Leipziga proti Ukrajincem

Ukrajinski nogometaši po veliki zmagi v Nemčiji. Foto: Reuters Avstrijski serijski prvak Red Bull Salzburg je v novo sezono lige prvakov, v prejšnji je s prebojem med 16 najboljših poskrbel za najboljši dosežek v zgodovini kluba, vstopil z remijem proti AC Milanu. Rdeče bike je v vodstvo popeljal 22-letni Švicar Noah Okafor, gostom pa je točko zagotovil Belgijec Alexis Saelemaekers. Slovenski dragulj Benjamin Šeško, ki bo prihodnje leto zaigral za Leipzig, je v igro vstopil v 65. minuti.

Za veliko presenečenje je poskrbel Šahtar Doneck. Ukrajinski ''brezdomci'' so v Leipzigu ponižali rdeče bike in jih premagali kar s 4:1. Kevin Kampl je zaman čakal na priložnost na klopi, trener Domenico Tedesco, ki se mu trese stolček, ga ni povabil v igro. Goste vodi nekdanji strateg Celja Igor Jovičević, z dvema zadetkoma je zablestel Maryan Shved, od 62. minute pa je zaigral tudi Neven Đurasek, ki je v prejšnji sezoni kot eden izmed članov številčne hrvaške kolonije zaigral za Olimpijo.

Real drago plačal zmago na Škotskem

Karim Benzema je zaradi poškodbe kolena zapustil igrišče že po 30 minutah. Foto: Reuters Branilec naslova Real Madrid je drago plačal ceno za uvodno zmago v novi sezoni. Na Škotskem je v drugem polčasu napolnil mrežo Celticu (3:0). Zadnji zadetek za bele baletnike je dosegel rezervist Eden Hazard, ki je vstopil v igro že v 30. minuti, ko je zamenjal nesrečnega Karima Benzemaja. Francoz, ki je nedavno prejel priznanje za najboljšega igralca evropskih pokal v sezoni 2021/22, v ligi prvakov pa je dosegel kar 15 zadetkov, si je poškodoval koleno.

Manchester City, na stavnicah prvi favorit za osvojitev naslova, je svojo moč dokazal v Sevilli. V Andaluziji je nemočnega gostitelja, ki je v sezono vstopil skromno tudi v domačem prvenstvu, nadigral kar s 4:0 in poskrbel za najvišjo zmago večera. Dvakrat je v polno meril Erling Braut Haaland, eden največjih kandidatov za najboljšega strelca sezone. Phil Foden je prispeval zadetek in podajo.

Erling Haaland je v novo sezono vstopil v izjemni strelski formi. Foto: Reuters

Z zmago je v sezono vstopil tudi PSG, bogati francoski klub, drugi največji favorit za osvojitev evropske krone na stavnicah. Poleti je zamenjal trenerja in skoraj celotno zvezno vrsto, v napadu pa ohranil atomski trojček Mbappe-Messi-Neymar, s katerim si je na tekmi z Juventusom že po dobrih 20 minutah priigral vodstvo z 2:0. Dvakrat je polno meril Kylian Mbappe. Gostje iz Torina so v drugem delu znižali na 1:2, v polno je zadel Američane Weston McKennie, nato pa je francoski prvak zadržal prednost.

Druga polovica tekme uvodnega kroga bo odigrana v sredo. Atletico bo brez poškodovanega Jana Oblaka pričakal Porto, Inter Samirja Handanovića pa bo v poslastici večera v skupini smrti C, v kateri sta tudi Barcelona in Viktoria, gostil Bayern.