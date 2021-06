Muro čaka prvak Severne Makedonije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komaj se je končala sezona 2020/21, pa že gre zares. Le slab mesec po zgodovinski zmagi v Ljudskem vrtu (3:1), po kateri si je Mura zagotovila prvi naslov slovenskega prvaka, so črno-beli izvedeli nasprotnika v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Nasproti jim bo stal prvak Severne Makedonije KF Škendija. Prvo srečanje bo Mura 6. ali 7. julija igrala v gosteh, povratno pa 13. ali 14. julija v Fazaneriji.

Pred Muro je nevsakdanje poletje. Prvič v klubski zgodovini bodo zastopali slovenske barve v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi hoteli priti do konca in postati prvi slovenski klub po Mariboru, ki mu je uspel senzacionalni preboj med evropsko elito, bodo morali preskočiti štiri ovire. V prvem krogu jo čaka prvak Severne Makedonije Škendija, za katero je nekaj časa, pred vrnitvijo v Domžale, igral tudi Zeni Husmani.

Škendija je bila prvak svoje države kar trikrat v zadnjih štirih sezonah, v svojih vitrinah pa ima tudi dve pokalni lovoriki. V Evropi se je lani poslovila v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, ko jo je izločil angleški velikan Tottenham. Za moštvo igrata tudi Hrvat Antonio Pavić, nekdanji igralec Kopra, in Albanec Rubin Hebaj, nekdanji up Domžal.

Kevin Žižek se je iz "šampionske" Murske Sobote preselil v Celje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura se je znašla v drugi skupini, kjer je bila zaradi slabšega klubskega koeficienta uvrščena med nenosilce. Žreb ji je šel dokaj na roko, saj se je izognila nekaterim najmočnejšim klubom v tem delu tekmovanja. To so denimo hrvaški prvak Dinamo Zagreb, madžarski prvak Ferencvaroš, bolgarski Ludogorec, švedski Malmö, poljska Legia Varšava in slovaški Slovan Bratislava, ki se v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov ne morejo srečati z Muro.

Predsednik Mure: Spoštujemo vsakega tekmeca

Trener Mure Ante Šimundža ima bogate izkušnje z vodenjem ekip v Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Zakaj bi sploh ugibali? Žreb bo pokazal svoje, mi pa bomo pač naredili vse, kar je v naši moči, da preskočimo oviro,'' je po koncu sezone v sobotnem intervjuju za Sportal povedal predsednik Mure Robert Kuzmič in dodal, da se slovenski prvak v Evropi ne bo bal nobenega tekmeca. ''Zakaj pa bi se bal? Spoštujemo vsakega tekmeca, še posebej, če je višje na lestvici, in na katerega se bo treba ustrezno taktično, motivacijsko in psihološko pripraviti.''