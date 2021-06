Domžale proti Luksemburžanom, Maribor pa proti Armencem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu potekal tudi žreb novoustanovljene konferenčne lige, v kateri bodo zagotovo nastopili vsaj trije slovenski klubi. To so Maribor, Domžale in Olimpija, v nadaljevanju pa se jim lahko pridruži še Mura. Obe moštvi, ki sta bili v bobnu že za prvi krog, svojo evropsko pot začenjata doma. Maribor se bo meril z armenskim Urartujem, Domžale pa s predstavnikom Luksemburga, moštvom Swift Hesper.

''Konferenčne lige ne moremo omenjati kot tretjerazrednega tekmovanja. Gre za zelo dober 'evropski rang', domala naša celotna regija začenja v prvem ali drugem krogu. Ko vidiš nasprotnike med celotnimi kvalifikacijami, so med drugimi tukaj tudi Tottenham ali Roma, finančni vložki pa so enaki ali celo višji kot lani v Ligi Europa. Ni odprte poti do skupinskega dela, nekaj bo odvisno od žreba, pri katerem potrebuješ tudi določeno mero sreče,'' je ob začetku priprav NK Maribor o konferenčni ligi razmišljal trener Maribora Simon Rožman.

Zaveda se, da bi lahko Mariborčani s prebojem v skupinski del tekmovanja napolnili blagajno. O tem, kaj vse prinaša igranje v Evropi vsaj do zime, je veliko izvedel lani z Rijeko. Podobno kot slovenski prvak Mura, ki jo je v zadnjem krogu zagodel vijolicam, bo tudi Maribor na uvodni evropski stopnički imel opravka s tekmecem, ki je na zemljevidu vzhodneje od Štajerske. To bo predstavnik Armenije Uratu. Mariborčani so trenutno na pripravah v Moravskih Toplicah, na treningih je v vse večjem obsegu dela prisoten Nemanja Mitrović. Maribor se bo v sredo pomeril z avstrijskim tretjeligašem Weizom.

Ibričić: Najboljše šele prihaja

Kapetan Domžal Senijad Ibričić bo nastopal tudi v sezoni 2021/22. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani so dan pred žrebom v Nyonu sporočili veselo novico. "Pravijo, da je treba odnehati na vrhuncu. Sam bom zato kariero nadaljeval tudi v novi sezoni, saj najboljše šele prihaja! Počutim se odlično, z ekipo smo v drugem delu prvenstva prikazali izvrstne predstave in moram priznati, da sem se po nedavnem pogovoru s trenerjem zelo hitro odločitil, da nadaljujem v vlogi, ki sem jo opravljal doslej," sporoča nekdanji reprezentant BiH Senijad Ibričić, ki bo jeseni dopolnil 36 let.

V prejšnji sezoni je bil izbran za najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije, zdaj pa se še ne namerava, čeprav mu "diši" direktorsko delo, posloviti od igrišč. Domžalam želi za začetek z bogatimi izkušnjami pomagati v Evropi, kjer se bodo rumeni udarili s predstavnikom Luksemburga Swift Hesper.