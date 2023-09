Želeli so ga pripeljati v Manchester, zdaj jim lahko pokvari evropsko uverturo

Drugi dan uvodnega kroga nogometne lige prvakov, ki je v torek postregel z zelo pestrim dogajanjem, v katerem so izstopali tudi slovenski legionarji (Benjamin Šeško, Kevin Kampl in Jan Oblak), se bo začel ob 18.45 s tekmama v Madridu in Istanbulu.

Legendarni Italijan prvič v dresu Uniona proti Realu?

Carlo Ancelotti zelo spoštuje "neuničljivega" Hrvata Luko Modrića. Foto: Reuters Na prvi bodo beli baletniki na Santiago Bernabeuu pričakali nemškega debitanta v ligi prvakov. V Madridu bo gostoval berlinski Union, ki se mu je poleti pridružil tudi nekdanji kapetan Juventusa in Azzurrov Leonardo Bonucci. Zaradi poškodbe Robina Knocheja bi lahko izkušeni Italijan, ki se z Juventusom ni razšel v najlepših pogojih, za Union debitiral ravno danes.

Trener Reala Carlo Ancelotti napoveduje, da bo v začetno enajsterico uvrstil tudi Luko Modrića, enega izmed velikanov Reala, ki v tej sezoni lovi že šesti evropski naslov. V zvezni vrsti bi lahko združil moči z mladima Francozoma (Tchouameni in Camavinga), prvič pa bo v ligi prvakov za Real zaigral mladi Anglež Jude Bellingham, ki odlično pozna Berlinčane, saj se je proti njim večkrat pomeril v nemški bundesligi. "To je za nas nagrada, da lahko debitiramo v ligi prvakov na Santiago Bernabeuu," začetek dvoboja komaj čaka trener Uniona Urs Fischer.

Galatasaray je v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil ljubljansko Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Galatasaray, krvnik Olimpije v kvalifikacijah za ligo prvakov, bo skušal v skupini A, kjer sta največja favorita za napredovanje Bayern in Manchester United, upravičiti vlogo favorita proti Köbenhavnu. Galatasaray se je v ligo prvakov vrnil prvič po letu 2019, trener Okan Buruk pa je pred dvobojem veliko koristnih informacij o danskem prvaku prejel od svojega varovanca Victorja Nelssona, ki se je leta 2021 v Istanbul preselil ravno iz Köbenhavna.

V središču pozornosti bo "Bavarec" Kane

Harry Kane je bil tudi poletna želja Manchester Uniteda. Foto: Reuters Na Allianz Areni se obeta poslastica med Bayernom in Manchester Unitedom. Ko sta se velikana evropskega nogometa srečala leta 1999 v finalu lige prvakov v Barceloni, so Bavarci vodili z 1:0 vse do konca rednega dela, v sodnikovem podaljšku pa so rdeči vragi z dvema zadetkoma na Camp Nouu poskrbeli za enega najbolj čudežnih preobratov v zgodovini najmočnejšega klubskega tekmovanja.

Tokrat bo v središču pozornosti Harry Kane. Kapetan angleške reprezentance in dolgoletni strelski kralj Tottenhama bo danes v ligi prvakov debitiral v rdečem dresu Bayerna, usoda pa je hotela, da bo to storil ravno proti klubu iz domovine, ki ga je v poletnem prestopnem roku hotel pripeljati na Old Trafford, a se je Kane raje odločil za selitev na Bavarsko. Tam ga trenira Thomas Tuchel, ki je osvojil ligo prvakov leta 2021 s Chelseajem.

Manchester United je zadnji trening pred spektaklom v Münchnu opravil na Otoku. Foto: Reuters

V Münchnu je pestro, poteka sloviti Oktoberfest, navijači Bayerna pa stiskajo pesti, da bi njihovi ljubljenci z zmago še olepšali tradicionalni praznik piva. Gostujoči strateg Erik ten Hag ne more biti zadovoljen z začetkom sezone, na seznamu poškodovanih je ogromno igralcev. Mason Mount in Raphael Varane sta vprašljiva za nastop. Od prve minute bi lahko v konici napada zaigral mladi Danec Rasmus Höjlund, med vratnicama pa bo stal Andre Onana, ki je še pred nekaj meseci v finalu lige prvakov z Interjem ostal praznih rok proti Manchester Cityju.

Ramos prinaša izkušnje, razigrani Inter v Baskiji

Inter je v milanskem derbiju ponižal AC Milan s kar 5:1. Foto: Reuters Za Sevillo bi lahko danes zaigral tudi povratnik Sergio Ramos. Nekdanji kapetan madridskega Reala, ki je vajen osvajanja lige prvakov, je s Parižani zaman napadal evropski vrh, pri 37 letih pa se je vrnil k matičnemu klubu. V ligi prvakov je zbral že 137 nastopov. Ko je v nedeljo po dolgih letih znova oblekel dres Seville, je pomagal soigralcem do prve zmage v tej sezoni, Andaluzijci so v la ligi premagali Las Palmas. Francoski Lens bo v ligi prvakov zaigral prvič po 21 letih.

Trener Interja Simone Inzaghi vstopa v novo evropsko sezono s prevetreno zasedbo, ki pa dosega imenitne rezultate. Konec prejšnjega tedna je napolnila mrežo mestnemu tekmecu AC Milanu (5:1), zdaj bo na delu v San Sebastianu. Real Sociedad si je zagotovil vozovnico za ligo prvakov s četrtim mestom v španskem prvenstvu. V ligi prvakov je nazadnje nastopil pred desetimi leti.

Liga prvakov, 1. krog

Torek, 19. september:

Sreda, 20. september:

Lestvice: