V živo: Bayern utišal Camp Nou

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začela se je liga prvakov. Barcelona pravkar v derbiju večera gosti Bayern, ki je nazadnje ponižal Katalonce z neverjetnih 8:2, prvič po 17 letih pa pri Barceloni ni Lionela Messija. Že prva dva obračuna v najprestižnejšem klubskem tekmovanju na svetu sta sicer pokazala, da bo ta sezona zanimivo kot že dolgo ne. Cristiano Ronaldo je po 12 letih oblekel dres Manchester Uniteda in takoj zadel, a ob tem ostal praznih rok v Švici (2:1). Na delu je bil tudi Benjamin Šeško, ki je ob debiju s Salzburgom remiziral na gostovanju pri Sevilli (1:1).

Liga prvakov, skupinski del (1. krog): Skupina E:

Torek, 14. september:

Barcelona : Bayern München 0:1* (-:-)

Müller 34. Dinamo Kijev : Benfica 0:0* (-:-)

Benjamin Verbič (Dinamo) je tekmo začel na klopi za rezerve.



Skupina F:

Torek, 14. september:

Villarreal : Atalanta 1:1* (-:-)

Trigueros 39.; Freuler 6.

Josip Iličić (Atalanta) je tekmo začel na klopi za rezerve.



Skupina G:

Torek, 14. september:

Lille : Wolfsburg 0:0* (-:-)



Skupina H:

Torek, 14. september:

Chelsea : Zenit St. Peterburg 0:0* (-:-) Malmö : Juventus 0:1* (-:-)

Alex Sandro 23. *tekme so se začele ob 21.00

Ob 21. uri se je začelo preostalih šest tekem uvodnega dneva lige prvakov. Največ zanimanja vlada za derbi na Camp Nouu, kjer Barcelona gosti Bayern. Blaugrana v ligi prvakov prvič po 17 letih nastopa brez Lionela Messija. Argentinec se je poleti preselil k PSG, s katerim bo v Evropi debitiral v sredo, njegovi nekdanji soigralci pa se bodo poskušali maščevati Bavarcem za grozno ponižanje, ki so ga doživeli lani na Portugalskem. Takrat je nemški prvak na poti do evropskega naslova pomendral Barcelono s kar 8:2, kmalu po tem pa je Messi klubskemu vodstvu prvič predstavil željo, da bi nadaljeval kariero kje drugje.

Josip Iličić, drugi najboljši slovenski strelec v zgodovini lige prvakov (zaostaja le za Zlatkom Zahovićem), se z Atalanto mudi pri zmagovalcu evropske lige Villarrealu. Kranjčan je na zadnji tekmi v serie A z ekipo iz Bergama ostal brez točk proti Fiorentini, v igro pa vstopil s klopi v drugem polčasu. Tudi tokrat je tekmo začel na klopi za rezerve.

Josip Iličić se je v prejšnji sezoni lige prvakov vpisal med strelce na gostovanju v Liverpoolu. Foto: Reuters

V začetni enajsterici Dinama iz Kijeva proti Benfici pričakovano ni Benjamina Verbiča, ki pa se počasi in zanesljivo vrača na zelenico. Konec prejšnjega tedna je v domačem prvenstvu na zadnji tekmi odigral 22 minut, tako da bi bil lahko deležen priložnosti tudi na evropskem dvoboju.

Branilec naslova Chelsea se meri z Zenitom, italijanski velikan Juventus pa se prvič po treh letih v Evropi meri brez Ronalda. Za zdaj mu ne gre dobro, v serie A je še brez zmage. Kako bo v Evropi?

Cristiano Ronaldo je dosegel že svoj 135. zadetek v ligi prvakov. Foto: Guliverimage Ronaldo praznih rok, Šeško do točke

Portugalec Cristiano Ronaldo je po 12 letih v prestižnem evropskem tekmovanju oblekel dres Manchester Uniteda. Pri 36 letih je lačen dokazovanj in zadetkov, kar je dokazal že na prvi tekmi na gostovanju pri švicarskem prvaku Young Boys v Bernu.

Strelski rekorder tekmovanja je z zadetkom otvoril tudi v novo sezono, v 13. minuti srečanja je svojo ekipo v Švici popeljal v vodstvo. Pred tem je na ogrevanju nerodno zadel tudi enega od varnostnikov, ki je po njegovem strelu nesrečno obležal, a ob tem na srečo ni utrpel hujših posledic. Ronaldo je v Švici poskrbel tudi za rekordni dosežek, saj je bila to že njegova 177. tekma v ligi prvakov, s čimer se je na vrhu lestvice nastopov izenačil z Ikerjem Casillasom. A to ni ustavilo domače ekipe, za katero je v 66. minuti izenačil Nicolas Moumi Ngamaleu, za veliko veselje švicarske ekipe pa je v 95. poskrbel Jordan Siebatcheu.

Največ nastopov v ligi prvakov:

177 - Cristiano Ronaldo (2003–), Iker Casillas (1999–2019)

151 - Xavi Hernández (1998–2015)

149 - Lionel Messi (2004–)

142 - Raúl González (1995–2011)

141 - Ryan Giggs (1993–2014)

Nesrečni poskus Ronalda na ogrevanju:

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Za uvod v novo sezono je bil na sporedu tudi obračun v Sevilli, kjer je gostoval Salzburg. Serijski avstrijski prvak ima najmlajšo zasedbo v ligi prvakov, v napadu pa si je mesto v udarni enajsterici izbojeval šele 18-letni Slovenec Benjamin Šeško, ki je dočakal krstni nastop na velikem tekmovanju. V prvem polčasu smo videli kar štiri najstrožje kazni, od tega je imelo avstrijsko moštvo v zgolj 36 minutah na voljo kar tri, le eno je izkoristil Luka Sučić v 21. minuti obračuna. Ob koncu prvega polčasa je na 1:1 z bele pike izenačil Ivan Rakitić in svoji ekipi priboril točko. V 47. minuti je bil Šeško, ki je igral do 67. minute, blizu prvemu zadetku v ligi prvakov, a je njegov strel iz bližine izvrstno obranil Bono.

Benjamin Šeško je igral do 67. minute. Foto: Guliverimage

Messi prvič v Evropi za PSG

Sreda ponuja nove nogometne poslastice. V središču pozornosti bo Lionel Messi. PSG bi lahko prvič od prve minute predstavil atomski napadalni trojček Neymar, Messi in Mbappe. V drugi tekmi skupine A bo RB Leipzig gostoval na Etihadu pri angleškem prvaku Manchester Cityju. Kevin Kampl bo najverjetneje čakal na priložnost s klopi za rezervne igralce. Na gostovanju na Otoku je v ligi prvakov že zadel v polno, pred štirimi leti je osrečil navijače Bayerja v Londonu proti Tottenhamu.

Atletico se bo prvič, odkar zanj brani Jan Oblak, v ligi prvakov predstavil kot španski prvak. Najprej se bo pomeril s Portom, v drugem dvoboju skupine B pa se bosta udarila večkratna evropska prvaka Liverpool in Milan.

Prvič bo moč in prestiž lige prvakov občutil Šerif Tiraspol, pri katerem za položaj v konici napada kandidira tudi Lovro Bizjak. Nekdanji napadalec Domžal in Ufe se bo v uvodnem krogu spopadel z ukrajinsko oviro. V Moldavijo prihaja Šahtar, ki je v kvalifikacijah po hudi drami izločil Monaco.

Samirja Handanovića bi lahko na dvoboju z Realom čakalo ogromno dela. Foto: Guliverimage

V drugem dvoboju skupine D se bosta srečala stara znanca Inter in Real. Samir Handanović se bo poskušal v tretji evropski sezoni s črno-modrimi končno prebiti med 16 najboljših, na San Siro, kjer je doživel ogromno uspeha kot nogometaš in trener, pa se vrača Carlo Ancelotti, ki je v zadnjem nastopu v la ligi Real popeljal do visoke zmage nad Celto (5:2).