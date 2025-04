Uefa ugodila posebni prošnji Real Madrida

Liga prvakov, četrtfinale (povratni tekmi):

Sreda, 16. april:

Nogometni sladokusci se nadejajo, da sta bila torkova povratna obračuna četrtfinala lige prvakov le nekakšen uvod v poslastici, ki sledita danes. Barcelona in PSG sta imela namreč v torek visoki prednosti s prvih tekem, a sta na koncu obe ekipi izgubili in kar precej trepetali za napredovanje. Barcelona je izgubila z Borussio Dortmund z 1:3, PSG pa z Aston Villo z 2:3, a sta napredovala zaradi zmag na prvih tekmah s 4:0 in 3:1. Obe ekipi zdaj čakata na nasprotnika v polfinalu, PSG se bo pomeril z boljšim iz para Arsenal – Real Madrid, Barcelono pa čaka boljši iz srečanja med Interjem in Bayernom iz Münchna.

Še posebej zahtevno delo čaka Real, ki je na prvi tekmi na stadionu Emirates v Londonu prejel hudo zaušnico, saj je beli balet proti topničarjem padel s kar 0:3, pod dva izvrstna zadetka s prostih strelov pa se je podpisal Declan Rice. A če kdo, je ravno zasedba Real Madrida, ki ima v svojih vitrinah kar 15 pokalov za naslove v ligi prvakov, zmožna velikega preobrata. Zasedba Carla Ancelottija je že večkrat dokazala, da ima nešteto življenj, in dokazuje, da so čudeži na zelenicah več kot le mogoči. Na to so pred srečanjem opozorili tudi v taboru Reala, kjer so zapisali, da je "mogoče prav vse" in da je napočil trenutek, da stadion Santiago Bernabeu pokaže svojo magičnost. Ob tem je Uefa odobrila prošnjo domače ekipe, da se za obračun zapre streha stadiona Santiago Bernabeu, z namenom, da se ustvari še bolj peklensko vzdušje. Streho so na madridskem stadionu zaprli tudi na lanskem obračunu četrtfinala proti Manchester Cityju.

Declan Rice je bil prvo ime srečanja v Londonu. Foto: Reuters

Vendar se je le štirikrat do zdaj zgodilo, da je domača ekipa izničila zaostanek treh zadetkov ali več na povratni tekmi. V sezoni 2016/17 je to uspelo največjemu rivalu Reala, Barceloni, ki je proti PSG, potem ko je na prvem srečanju klonila z 0:4, doma slavila s kar 6:1. V polfinalu sezone 2018/19 se je nato Barcelona znašla na strani poražencev, potem ko je na prvi tekmi doma nadigrala Liverpool s 3:0, na Anfieldu pa zatem izgubila s kar 0:4. Prekratka je bila tudi sezono pred tem, ko je doma s 4:1 ugnala Romo, nato pa v gosteh priznala premoč z 0:3. Še zadnji takšen preobrat je uspel Deprotivu la Coruni leta 2004, ko so z 1:4 izgubili na gostovanju pri Milanu, nato pa poskrbeli za preobrat s 4:0.

Navdih pa lahko Madridčani črpajo tudi iz lastnih preobratov, saj so leta 2022 ob pohodu do 14. naslova delovali pobiti tako proti PSG kot tudi Chelseaju in v polfinalu proti Manchester Cityju, a so nato našli prostor za preobrat. "Real Madrid je edina ekipa, ki so ji takšni preobrati uspeli tako pogosto, zdaj bomo to poskusili storiti še enkrat. Zavedamo se, koliko nam lahko naši navijači in stadion pomagajo. Poskušali bomo do zadnje minute, do zadnje žoge," je pred tekmo zatrdil strateg Carlo Ancelotti, ki tokrat ne bo mogel računati na Eduarda Camavingo, ker je ta prejel rdeči karton ob koncu prvega srečanja v Londonu.

Mikel Arteta verjame v uspeh svojih varovancev. Foto: Reuters

Španske prvake čaka vse prej kot lahka naloga, saj Arsenal ni prejel treh ali več zadetkov na zadnjih skoraj 80 tekmah v vseh tekmovanjih, nazadnje se je to zgodilo decembra 2023, ko so proti Lutonu slavili s 4:3. Topničarji bodo iskali pot do polfinala prvič po letu 2009. "Tekme se bomo lotili na enak način kot v Londonu, z namenom, da zmagamo. Moramo pokazati mentaliteto, da želimo zmagati, moramo biti pogumni in odločni. Vemo, da bodo poskušali tekmo izpeljati po svojih načrtih, povsem drugačnih, kot so naši. Ni nas strah, jih pa spoštujemo. Veselimo se tega obračuna," je pred srečanjem poudaril trener Arsenala Mikel Arteta.

Poslastica tudi na San Siru

Istočasno pa se poslastica obeta tudi v Milanu, kjer bo Inter na domačem San Siru branil prednost s prvega srečanja proti Bayernu iz Münchna z 2:1. Na prvi tekmi je Inter v vodstvo v 38. minuti popeljal Lautaro Martinez, a so Bavarci v 85. minuti izenačili prek Thomasa Müllerja. Toda veselje ni trajalo dolgo, tri minute pozneje je namreč Inter spet vodil, ko je Davide Frattesi zadel z roba petmetrskega prostora in postavil končni izid prve tekme.

Lautaro Martinez je na prvi tekmi Inter popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Bayern z optimizmom zagotovo navdaja dejstvo, da so dobili vsa štiri gostujoča srečanja pri Interju v evropskih tekmovanjih, vključno s tremi v ligi prvakov, v katerih na San Siru še niso prejeli niti zadetka. Je pa Inter napredoval v kar 21 od skupno 23 parov izločilnih bojev v evropskih tekmovanjih v primerih, ko so dobili prvi obračun, medtem ko je Bayern po porazu na prvi tekmi izločilnih bojev lige prvakov v zadnjih osmih primerih napredoval le enkrat.

"Pogosto takšne tekme odločijo posebni trenutki. In v teh trenutkih moramo biti zraven. Na koncu koncev moramo zmagati in vedno igramo s tem namenom. Igrali bomo na San Siru, ki je vse prej kot navaden stadion, je eden najboljših v Evropi. Zagotovo se obeta posebna atmosfera, a verjamemo, da bodo naši fantje pokazali posebno predstavo, s katero lahko ustvarimo prav posebne spomine," je pred tekmo poudaril strateg Bayerna Vincent Company.

Svoje trenutke bo danes zagotovo čakal Harry Kane, ki je v tej sezoni lige prvakov pri desetih zadetkih. "Igral sem že v številnih četrtfinalih v različnih tekmovanjih in vedno poskušam biti zgled svojim soigralcem. V tej ekipi imamo ogromno izkušenj in verjamem, da želimo vsi dokazati, česa smo sposobni. Moramo imeti pravo mentaliteto," je dejal Kane, ki še naprej čaka na prvo pravo lovoriko v svoji karieri. Poleg bundeslige, kjer je Bayern v odličnem položaju, da prikoraka do naslova, si Anglež želi okusiti uspeh tudi v evropskem tekmovanju.

Bayern računa na izdatno pomoč Harryja Kana. Foto: Reuters

"Čaka nas zelo težka tekma, moramo pozabiti izid zadnjega srečanja, a ne naše predstave," pa je uvodoma dejal prvi mož Interja Simone Inzaghi. "Res so odličen nasprotnik, potrebovali bomo res odlično tekmo. Poskušali bomo igrati tako kot v Münchnu, imeti žogo čim več v svoji posesti. Zagotovo nas čaka še težje delo kot na prvem obračunu, ker izvajajo res veliko pritiska na svojega nasprotnika. Naša ekipa je izkušena, vemo, kdo nas čaka na drugi strani, to je nasprotnik, ki ga spoštujemo," je še dodal Inzaghi, ki s svojo ekipo ni izgubil vse od sredine februarja.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia)

12 – Raphinha (Barcelona)

11 – Lewandowski (Barcelona)

10 – Kane (Bayern)

8 – Haaland (Manchester City)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Prvi polfinalni tekmi bosta na sporedu 29. in 30. aprila, povratni pa 6. in 7. maja.

Sreda, 16. april:

Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – PSG

Zmagovalec Bayern/Inter – Barcelona

Lestvica ligaškega dela: