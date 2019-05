Čudež na Anfieldu: Liverpool je prvi finalist lige prvakov

Divock Origi se je v postavi Liverpoola znašel zaradi poškodb Mohameda Salaha in Roberta Firmina in postal velik junak.

Divock Origi se je v postavi Liverpoola znašel zaradi poškodb Mohameda Salaha in Roberta Firmina in postal velik junak. Foto: Reuters

Liverpool je na povratni tekmi polfinala lige prvakov s kar 4:0 razbil Barcelono in se kot prvi uvrstil v finale. Rdeči so pred tednom dni na Camp Nouu izgubili z 0:3, a se niso predali in po bleščeči predstavi na povratni tekmi na svojem Anfieldu zasluženo napredovali v finale, ki bo 1. junija v Madridu. Liverpool se bo za laskavo evropsko lovoriko udaril z boljšim iz para med Tottenhamom in Ajaxom. Prvo tekmo v Londonu so z 1:0 dobili Nizozemci.

Liverpoolu so pred povratnim srečanjem nogometni strokovnjaki dajali zelo malo možnosti za napredovanje, sploh zato, ker sta pri rdečih zaradi poškodb manjkala prva zvezdnika Mohamed Salah in Roberto Firmino, a zgodil se je pravi mali čudež in Liverpool je nadoknadil tri zadetke zaostanka in se z zmago 4:0 uvrstil v veliki finale.

Za rdeče je bil že začetek sanjski. Po hudi napaki Jordija Albe, ki je z glavo podal naravnost na nogo Sadia Maneja, je v nadaljevanju akcije do strela prišel kapetan Jordan Henderson, odbitek vratarja Barcelona Marca-Andreja ter Stegna pa je v prazno mrežo potisnil Divock Origi. Čeprav smo videli še nekaj priložnosti na obeh straneh, se izid v prvem delu ni več spreminjal.

Po bleščeči predstavi na Camp Nouu Lionel Messija na Anfieldu ni bilo kaj dosti videti. Foto: Reuters

Na začetku drugega dela je trener Liverpoola Jürgen Klopp iz igre potegnil Andrewa Robertsona in v igro poslal Georginia Wijnalduma, ki je že po desetih minutah igre z dvema zadetkoma šokiral Katalonce. Naprej je udaril po podaji Trenta Alexandra-Arnolda, nato pa natančno na glavo podal še Xherdan Shaqiri.

Ko je že kazalo, da se bo tekma odpeljala v podaljške, je iz navidez povsem nenevarne situacije Liverpool udaril še enkrat. Odlični Alexander-Arnold je hitro izvedel kot, povsem presenetil obrambo gostov, ter podal do povsem samega Origija, ki je zadel še drugič na tekmi. Napadalec, ki v primeru, da bi bila Salah in Firmino zdrava, sploh ne bi igral, je tako postal velik junak Liverpoola, ki že čaka nasprotnika v velikem finalu, ki bo 1. junija na štadioni Wanda Metropolitano v Madridu.

Ajax tako učinkovit, da je popravil nizozemski rekord

Donny van de Beek je zadnjih šest golov za Ajax dosegel na gostovanjih. Bo v sredo po dolgem času uspešen tudi v Amsterdamu? Foto: Reuters V sredo se bosta v drugem povratnem polfinalnem obračunu pomerila Ajax in Tottenham. Nizozemci so na prvi tekmi v Londonu zmagali z 1:0, zadetek pa je dosegel Donny van de Beek.

Moštvo iz Amsterdama lovi prvi finale lige prvakov po 23 letih, samozavest pa si je dvignilo v nedeljo, ko je osvojilo nizozemski pokal, prvo lovoriko po petih letih. Ajax je dobil 15 od zadnjih 17 tekem, v tej sezoni pa je v vseh tekmovanjih dosegel že 165 zadetkov in s tem popravil rekord AZ Alkmaarja iz sezone 1980/81 (158).

Tottenham, ki ima veliko manj sreče z zdravjem najboljših igralcev, pa je izgubil kar pet od zadnjih šestih tekem. Za Londončane igrajo kar štirje nekdanji nogometaši Ajaxa. To so Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez in Christian Eriksen. Po odsluženi kazni se v ekipo vrača napadalec Son Heung Min.