Bayern ponižal Chelsea, Griezmann rešil Barcelono

V ligi prvakov se nadaljujejo boji v prvem krogu izločilnih bojev lige prvakov. Bayern je na Stamford Bridgeu z norim drugim polčasom s kar 3:0 razbil Chelsea in prišel do prednosti, ki jo na Allianz Areni ne more več zapraviti. Bolj izenačeno je bilo na štadionu San Paolo v Neaplju, Napoli in Barcelona sta se razšla brez zmagovalca (1:1). V sredo bosta poskušala prednost domačega igrišča izkoristiti Real Madrid in Lyon.

Napoli se je velike Barcelone in njenega čarovnika Lionela Messija ni ustrašil in povedel že v prvem polčasu, ko je z roba kazanskega prostora favorizirane goste šokiral Dries Mertens. V drugem polčasu so Katalonci vendarle prišli do izenačenja. Eno redkih napak v italijanski obrambi je izkoristil Antoine Griezmann. Branilec Nelson Semedo je lepo podal v osrčje kazenskega prostora domačih, Francozu pa ni bilo težko zadeti za 1:1. Do konca srečanja se izid ni več spremenil, zaradi zadetka v gosteh pa so pred povratno tekmo lahko bolj zadovoljni nogometaši Barcelone.

Bayern je prišel do prednosti, ki je na Allianz Areni ne more več zapraviti. Junak srečanja v Londonu je bil z dvema zadetkoma Serge Gnabry. Foto: Reuters

Bayern že v četrtfinalu?

Na drugi tekmi torkovega večera na Stramford Bridgeu v prvem polčasu nismo videli zadetka, zato pa je Bayern, ki je bil boljši že v prvem delu, pokazal zobe v drugem polčasu. Kmalu po prihodu z odroma so Bavarci dvakrat zadeli prek nekdanjega Arsenalovca Sergeja Gnabryja, na praktično neulovljivih 3:0 pa je v 76. minuti povišal Robert Lewandowski. Poljak je dosegel že svoj 11. zadetek v letošnji ligi prvakov, zdaj je sam na vrhu liste najboljših strelcev.

Real proti Guardioli brez Hazarda

Eden Hazard si je na gostovanju pri Levanteju v Valencii poškodoval gleženj. Foto: Reuters V sredo bosta himni lige prvakov odmevala v Madridu in Lyonu. Trinajstkratni prvak Real Madrid bo imel ''generalko'' pred nedeljskim el clasicom z Barcelono, zaradi poškodbe pa bo vsaj dva meseca pogrešal Edena Hazarda, ki si je poškodoval gleženj na nedavnem gostovanju pri Levanteju (0:1). City je na zadnji tekmi angleškega prvenstva dobil derbi za drugo mesto proti Leicester Cityju, zaradi kazni dvoletne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih pa so se vse glasnejše govorice o tem, da bo Josep Guardiola po koncu sezone zapustil Manchester.

Juventus, ki vodi v italijanskem prvenstvu in je zadržal točko prednosti pred Laziem, bo gostoval v Lyonu. Portugalec Cristiano Ronaldo ima novo priložnost za povečanje rekorda, kar zadeva dosežene zadetke v ligi prvakov.

Prekrasen zadetek Iličića za veliko veselje Atalante

Zelo zanimivo je bilo v Milanu, kjer je Atalanta z Josipom Iličićem, ki je dočakal strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, gostila Valencio in slavila s 4:1. Gostom iz Španije je zabil imeniten gol v 42. minuti tekme. Sprožil je z roba kazenskega prostora in s svojo "slabšo" desno nogo zadel v nasprotni zgornji kot gola Valencie. Atalanta je v nadaljevanju zadela še dvakrat.

Josip Iličić je postal osmi Slovenec, ki se je vpisal med strelce v ligi prvakov. Foto: Reuters

Pestro je bilo tudi v Londonu, kjer je pri Tottenhamu gostoval RB Leipzig, za katerega nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ni nastopil, saj je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev. Leipzig je edini zadetek na tekmi dosegel v 58. minuti, ko je povedel po strelu z bele točke, natančen je bil Timo Werner.

Liverpool praznih rok pri Oblaku

Jan Oblak je proti Liverpoolu, ki ni sprožil niti enega strela v okvir njegovih vrat, ostal nepremagan. Foto: Reuters Dvoboj na štadionu Metropolitano se je začel, kot so si lahko domači navijači le želeli. Po podaji iz kota in veliki zmedi v angleški obrambi je Atletico povedel že v četrti minuti. Brazilskega vratarja Alissona je premagal Saul Niguez. Aktualni prvaki so bili v nadaljevanju tekme veliko več pri žogi, a Jana Oblaka v prvem polčasu niso resneje ogrozili. Tudi v drugem polčasu Angležem ni uspelo sprožiti v okvir Oblakovih vrat in ostalo je pri minimalni prednosti španske ekipe, ki bo na Anfieldu branila zadetek prednosti.

V drugi tekmi večera v Dortmundu, kjer je gostoval PSG, so domači, ki so bili boljši tekmec, zasluženo povedli v 69. minuti, ko je v polno zadel kdo drug kot norveški čudežni deček Erling Braut Haland. Parižani so sicer hitro odgovorili po akciji Kyliana Mbappeja in Neymarja, a Norvežan je po hitrem protinapadu domačih udaril še drugič in Borussio hitro spet popeljal v prednost. Rumeno-črni so jo zadržali do konca, a Parižane pred povratnim obračunom opogumlja zadetek v gosteh.

Najboljši strelci v ligi prvakov v tej sezoni:



11 - Lewandowski (Bayern)

10 - Haaland (Salzburg/Borussia Dortomund),

6 - Gnabry (Bayern), Kane (Tottenham), Mertens (Napoli)

5 - Depay (Lyon), Icardi (PSG), Martinez (Inter), Mbappe (PSG), , Son (Tottenham), Sterling (Manchester City)

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):