Borussia v skrbeh. Vrača se Neymar, a nevarnosti prežijo z vseh strani.

Ljubitelji nogometa bodo danes prišli na svoj račun. Slovenski vratar Jan Oblak bo z Atleticom v Madridu izzval aktualnega evropskega prvaka, ki je v tej sezoni v angleškem prvenstvu v fantastični formi. Liverpool se bo vrnil na stadion Wanda Metropolitano, kjer je lani v finalu lige prvakov premagal Tottenham.

Festival mladih zvezdnikov in vrnitev Tuchla

Neymar bo najverjetneje zaigral v Dortmundu od prve minute. Foto: Reuters V Dortmundu se bosta spopadla Borussia in PSG. Pri gostih, ki so se na zadnji tekmi francoskega prvenstva razšli z Elsnerjevim Amiensom po dvoboju preobratov s 4:4, naj bi od prve minute zaigral tudi Neymar. Brazilec, najdražji nogometaš na svetu, je zaradi poškodbe reber izpustil zadnje štiri tekme in paral živce navijačev.

Tokrat naj bi bil nared za zahtevno gostovanje, na katerem se bodo predstavili trije najmlajši nogometaši, ki so od zadnje sezone naprej v ligi prvakov prispevali vsaj tri zadetke in asistence. To so 19-letni Anglež Jaden Sancho, 21-letni Maročan Achraf Hakimi in njegov vrstnik Kylian Mbappe, francoski zvezdnik, ki je v tem obdobju v ligi prvakov dosegel že devet zadetkov in prispeval osem asistenc.

Mbappe se rad spominja Dortmunda. Ko je pri 18 letih branil barve Monaca, je na dvorišču rumeno-črnih dosegel dva zadetka. Tokrat bo njegov tekmec čudežni norveški najstnik Erling Braut Haaland, ki je jeseni v ligi prvakov za Salzburg zadel v polno kar osemkrat.

Thomas Tuchel se vrača v Dortmund, kjer je z Borussio osvojil nemški pokalni naslov. Foto: Reuters

Gostitelji bodo pogrešali poškodovanega Marca Reusa, zelo čustveno pa bo srečanje za Thomasa Tuchla, nekdanjega trenerja Borussie, ki se je iz Dortmunda odpravil v Pariz. ''Celotno mesto diha za Borussio Dortmund. Tu je nemogoče kot gost dominirati vso tekmo, zato tega ne bomo poskušali,'' napoveduje Nemec, njegov stanovski kolega pri Dortmundu, trenutno tretjeuvrščenem klubu v bundesligi, Lucien Favre pa izpostavlja, kako ne bo nujno paziti le na Neymarja, ampak še na številne druge, še kako nevarne igralce PSG. Gledalci bi lahko videli ogromno zadetkov. Na zadnjih petih tekmah PSG je skupno padlo 29, Borrusie pa 27 zadetkov.

Iličić na San Siru z Valencio

Josip Iličić je v tej sezoni v serie A dosegel že 14 zadetkov. Foto: Getty Images V sredo bo himna lige prvakov odmevala v Milanu, kjer bo Atalanta z Josipom Iličićem, ki še čaka na strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, pričakala Valencio, pestro bo tudi v Londonu, kjer bo pri Tottenhamu gostoval RB Leipzig, za katerega pa nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl zaradi poškodbe ne bo kandidiral.

Prihodnji teden bo odigrana še druga polovica prvih tekem osmine finala lige prvakov, na katerih ne bo manjkalo poslastic. Prihodnji torek bo Chelsea gostil Bayern München, Napoli pa Barcelono, dan pozneje bo Lyon pričakal Juventus, Real Madrid pa ranjeni Manchester City, ki je nedavno prejel kazen dvoletne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih.