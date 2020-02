Messi kot prvi Zemljan presegel čarobnih tisoč #video

Nogometni navdušenci nestrpno pričakujejo drugo polovico prvih tekem osmine finala lige prvakov. Prerojeni Napoli bo v torek pričakal Barcelono, za katero je Lionel Messi na zadnji tekmi dosegel štiri zadetke in postavil nov čarobni mejnik, Chelsea pa bo v ponovitvi finala lige prvakov iz leta 2013 poskušal še enkrat pokvariti načrte Bayernu. V sredo bosta poskušala prednost domačega igrišča izkoristiti Real Madrid in Lyon.

Naelektreno ozračje na Camp Nouu in razočaranje nad odločitvami vodstva kluba v zimskem prestopnem roku sta v taboru Barcelone sprožila različna namigovanja o nesoglasjih. Lionel Messi, ki ni skrival nezadovoljstva nad nekaterimi izjavami športnega direktorja Erica Abidala, je mučne dneve v katalonski prestolnici prekinil z izjemno predstavo. Proti Eibarju je dosegel kar štiri zadetke, Barcelona je zmagala s 5:0, prevzela prvo mesto na lestvici španskega prvenstva in si dvignila samozavest pred napornim tednom, v katerem jo čaka najprej gostovanje v Neaplju, nato pa še derbi vseh derbijev, el clasico pri Realu v Madridu.

Dvaintridesetletni Messi je poskrbel za nov statistični posladek, saj je zadetke in podaje v članski karieri (klub in reprezentanca) povečal na neverjetno številko 1.002. Dosegel je že 696 zadetkov in 306-krat podal za zadetek soigralcu. Postal je prvi Zemljan, ki je v tej statistični prvini, odkar tako skrbno beleži vse elemente nogometne igre, vstopil v klub 1.000.

Napoli, ki je pod vodstvom Gennara Gattusa dobil šest od zadnjih sedem tekem, bo na domačem stadionu pogrešal Francoza Kalidouja Koulibalyja, Barcelona pa ima na seznamu poškodovanih kar tri zelo pomembne igralce: Luisa Suareza, Sergia Roberta in Jordija Albo. Sodnik bo Nemec Felix Brych.

Vroči Lewandowski na Otoku

Frank Lampard je v soboto ugnal "učitelja" Joseja Mourinha. Foto: Reuters V Londonu se bosta pomerila Chelsea in Bayern. Trener modrih Frank Lampard je v nedeljskem mestnem spopadu ugnal Tottenham in pokvaril dan nekdanjemu trenerju Joseju Mourinhu. Chelsea je leta 2013 v finalu lige prvakov na Bavarskem presenetil Bayern in se povzpel na evropski vrh. V torek bo pogrešal Christiana Pulišića, N'Goloja Kanteja in Calluma Hudson-Odoija, pri Bayernu bosta zaradi zdravstvenih težav odsotna Niklas Süle in Ivan Perišić.

Obrambo gostiteljev čaka zahtevna naloga, saj je Poljak Robert Lewandowski, z desetimi zadetki prvi strelec tekmovanja, v izjemni formi. V prid Bayerna je odločil tudi zadnjo tekmo, ki jo je Bayern težje od pričakovanega dobil proti Paderbornu s 3:2, Poljak pa je zadel v polno v zadnjih minutah.

Real proti Guardioli brez Hazarda

Eden Hazard si je na gostovanju pri Levanteju v Valencii poškodoval gleženj. Foto: Reuters V sredo bosta himni lige prvakov odmevala v Madridu in Lyonu. Trinajstkratni prvak Real Madrid bo imel ''generalko'' pred nedeljskim el clasicom z Barcelono, zaradi poškodbe pa bo vsaj dva meseca pogrešal Edena Hazarda, ki si je poškodoval gleženj na nedavnem gostovanju pri Levanteju (0:1). City je na zadnji tekmi angleškega prvenstva dobil derbi za drugo mesto proti Leicester Cityju, zaradi kazni dvoletne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih pa so se vse glasnejše govorice o tem, da bo Josep Guardiola po koncu sezone zapustil Manchester.

Juventus, ki vodi v italijanskem prvenstvu in je zadržal točko prednosti pred Laziem, bo gostoval v Lyonu. Portugalec Cristiano Ronaldo ima novo priložnost za povečanje rekorda, kar zadeva dosežene zadetke v ligi prvakov.

Prekrasen zadetek Iličića za veliko veselje Atalante

Zelo zanimivo je bilo v Milanu, kjer je Atalanta z Josipom Iličićem, ki je dočakal strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, gostila Valencio in slavila s 4:1. Gostom iz Španije je zabil imeniten gol v 42. minuti tekme. Sprožil je z roba kazenskega prostora in s svojo "slabšo" desno nogo zadel v nasprotni zgornji kot gola Valencie. Atalanta je v nadaljevanju zadela še dvakrat.

Josip Iličić je postal osmi Slovenec, ki se je vpisal med strelce v ligi prvakov. Foto: Reuters

Pestro je bilo tudi v Londonu, kjer je pri Tottenhamu gostoval RB Leipzig, za katerega nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ni nastopil, saj je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev. Leipzig je edini zadetek na tekmi dosegel v 58. minuti, ko je povedel po strelu z bele točke, natančen je bil Timo Werner.

Liverpool praznih rok pri Oblaku

Jan Oblak je proti Liverpoolu, ki ni sprožil niti enega strela v okvir njegovih vrat, ostal nepremagan. Foto: Reuters Dvoboj na štadionu Metropolitano se je začel, kot so si lahko domači navijači le želeli. Po podaji iz kota in veliki zmedi v angleški obrambi je Atletico povedel že v četrti minuti. Brazilskega vratarja Alissona je premagal Saul Niguez. Aktualni prvaki so bili v nadaljevanju tekme veliko več pri žogi, a Jana Oblaka v prvem polčasu niso resneje ogrozili. Tudi v drugem polčasu Angležem ni uspelo sprožiti v okvir Oblakovih vrat in ostalo je pri minimalni prednosti španske ekipe, ki bo na Anfieldu branila zadetek prednosti.

V drugi tekmi večera v Dortmundu, kjer je gostoval PSG, so domači, ki so bili boljši tekmec, zasluženo povedli v 69. minuti, ko je v polno zadel kdo drug kot norveški čudežni deček Erling Braut Haland. Parižani so sicer hitro odgovorili po akciji Kyliana Mbappeja in Neymarja, a Norvežan je po hitrem protinapadu domačih udaril še drugič in Borussio hitro spet popeljal v prednost. Rumeno-črni so jo zadržali do konca, a Parižane pred povratnim obračunom opogumlja zadetek v gosteh.

Najboljši strelci v ligi prvakov v tej sezoni:



10 - Haaland (Salzburg/Borussia Dortomund), Lewandowski (Bayern)

6 - Kane (Tottenham)

5 - Depay (Lyon), Icardi (PSG), Martinez (Inter), Mbappe (PSG), Mertens (Napoli), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City)

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):