Ni ga zmedel niti sodnik: Juventus po velikem preobratu izločil Angleže! #video

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

Po Realu in Liverpoolu sta se v četrtfinale lige prvakov uvrstila še Manchester City in Juventus, ki je na Wembleyju po norem preobratu z 2:1 premagal in izločil Tottenham. Londončani so imeli vse pod nadzorom, ko so sledile črne tri minute in vse se je spremenilo v nočno moro. Stara dama je napredovala s skupnim izidom 4:3.

Tekmo na Wembleyju so bolje odprli nogometaši Tottenhama, ki so nekajkrat nevarno zapretili prek Sona Heung-mina in Harryja Kana. Gianlugi Buffon je bil vedno na mestu, a le do 39. minute, ko ga je tudi z nekaj sreče premagal ravno razigrani Korejec Son.

Svojo priložnost so imeli v prvem polčasu tudi gostje, ki so zapretili prek Douglasa Coste. Brazilec je lepo prodrl proti vratom Tottenhama, ko ga je v kazenskem prostoru podrl Jan Vertonghen. Vsi so videli prekršek za enajstmetrovko, piščalka poljskega sodnika Szymona Marciniaka pa je ostala nema.

Sporen trenutek v kazenskem prostoru Londončanov:

Kljub veliki krivici s prvega dela se stara dama ni predala in v drugem polčasu prišla do popolnega preobrata. V 64. minuti je za izenačenje naprej zadel Gonzalo Higuain, le tri minute kasneje za popolni preobrat še Paulo Dybala. Tottenham se je do konca tekme na vso moč trudil, da izsili vsaj podaljšek, a je bunker Italijanov je zdržal do konca.

Na drugi tekmi večera je Man City z nekoliko spremenjeno zasedbo na Etihadu izgubil z Baslom (1:2), a kljub temu s skupnim izidom 5:2 suvereno napredoval v četrtfinale.

Real osvojil Park princev

Cristiano Ronaldo je izenačil 15 let star rekord Ruuda van Nistelrooyja. Foto: Reuters Potem ko v zaspanem prvem polčasu v Parizu nismo videli zadetka, je na začetku drugega polčasa zadel Real in še povišal prednost v skupnem seštevku. Po veliki napaki Danija Alvesa, ki je na sredini igrišča izgubil žogo, je sledil bliskovit protinapad Real, ki ga je po izjemni podaji Lucasa Vazqueza zaključil Cristiano Ronaldo.

Zadetek gostov je vrste domačih vnesel dodatno nervozo, ki je v 66. minuti stala Marca Verrattija. Italijan je po nedosojenem prekršku stekel za sodnikom, ki mu je pokazal še drugi rumen karton in moral je zapustiti zelenico.

Kljub igralcu manj je PSG le pet minut kasneje uspel izenačiti prek Edinsona Cavanija. Ko pa so številčno oslabljeni Parižani lovili drugi zadetek na tekmi, je do tega prišel beli balet, zadel je Casemiro, in postavil končni rezultat (2:1, skupno 5:2). Real si je na najlepši možen način čestital za 116. obletnico obstoja kluba.

To zmoreta le Ronaldo in legendarni Nizozemec Ko je Ronaldo v 51. minuti zatresel mrežo PSG in povedel Real v vodstvo (1:0), se je na seznamu rekorderjev tekmovanja pridružil Ruudu van Nistelrooyju. Postal je šele drugi Zemljan, ki se je vpisal med strelce na devetih zaporednih tekmah lige prvakov. Nekdanji nizozemski zvezdnik je to dosegel v letih 2002 in 2003 v dresu Manchester Uniteda.

Še bolj suvereno se je v četrtfinale prebil Liverpool. Rdeči so že na prvi tekmi na Portugalskem zmagali s 5:0, pred domačimi gledalci pa so v remiju brez zadetkov prednost več kot prepričljivo tudi zadržali.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 12 - Ronaldo (Real Madrid)

7 - Cavani (PSG), Firmino (Liverpool), Kane (Tottenham)

6 - Ben Yedder (Sevilla), Mane (Liverpool), Neymar (PSG), Salah (Liverpool)

5 - Aboubakar (Porto), Coutinho (Liverpool/Barcelona), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern),

4 - ...

Prihodnji teden bodo na sporedu še poslastice v Rimu, Istanbulu, Manchestru (United bo gostil Sevillo) in Barceloni. Žreb četrtfinala bo v petek, 16. marca.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):