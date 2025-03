Barcelona je na tekmo z Benfico prišla spočita, potem ko je tekma la lige pretekli konec tedna zaradi smrti klubskega zdravnika odpadla. Portugalce so Katalonci na prvi tekmi kljub igralcu manj od 22. minute premagali z 1:0. Barcelona je edini klub iz največjih petih evropskih domačih lig, ki v koledarskem letu 2025 še ni izgubil (12 zmag, trije remiji).

Bayer Leverkusen in Bayern München v tej sezoni igrata že petič. Oba dvoboja v bundesligi sta se končala brez zmagovalca (1:1, 0:0), v pokalu je Bayer zmagal z 1:0, na prvi tekmi osmine finala lige prvakov pretekli teden pa je Bayern slavil s 3:0. Aktualni nemški prvaki so brez poškodovanega Floriana Wirtza, trener ponosa Bavarske pa sporoča, da bodo kljub lepi prednosti znova igrali na zmago.

Vodilna ekipa serie A Inter Milan na domačem stadionu brani prednost s prve tekme proti Feyenoordu z 2:0. Statistično in zgodovinsko gledano so Italijani favoriti, saj na San Siru v ligi prvakov niso izgubili prejšnjih 14 tekem (12 zmag in dva remija). Še več, na devetih tekmah lige prvakov v tej sezoni kar osemkrat niso dobili gola, kar še ni uspelo nobeni ekipi doslej.

Liverpool proti najpopolnejši ekipi

Arne Slot Foto: Reuters Največ zanimanja velja za dvoboj Liverpoola in PSG, saj se oba vsako leto spogledujeta z evropsko krono. Preteklo sredo so Angleži sprožili en sam strel znotraj okvira vrat, a je šla žoga za minimalno zmago v polno. Francozi so na drugi strani neuspešno oblegali nasprotnikov gol. Trener redsov Arne Slot pravi, da se s težjim nasprotnikom v tej sezoni še niso pomerili. "Da, res mislim tako. So najpopolnejša ekipa, s katero smo doslej igrali. Sicer smo igrali tudi z Arsenalom in Cityjem, razlike med njimi niso velike, a PSG ima ogromno kvalitete in igra zelo agresiven nogomet. Je tudi najbogatejši ali pa vsaj eden najbogatejših klubov na svetu. Ima tudi zelo dobrega trenerja."

V sredo bodo preostali obračuni osmine finala. Real bo v gosteh branil prednost 2:1 proti mestnemu tekmecu Atleticu Jana Oblaka. Arsenal je že na prvi tekmi v gosteh odpihnil PSV Eindhoven s 7:1, lepo prednost z gostovanja ima še en angleški klub Aston Villa po zmagi pri Clubu Bruggeju s 3:1, medtem ko bosta Borussia Dortmund in Lille v Franciji edina povratni dvoboj osmine finala začela poravnana po remiju z 1:1.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 11. marec:

Sreda, 12. marec: