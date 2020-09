Bo himno lige prvakov do zime poslušalo kar šest Slovencev?

Danes bodo znani trije udeleženci skupinskega dela lige prvakov. Na dobri poti, da se vsaj do zime družijo z elito in poskrbijo za finančni dobiček, sta tudi slovenska legionarja na delu v Ukrajini in na Madžarskem. Benjamin Verbič in Miha Blažič imata zvečer priložnost za velik uspeh, načrte pa jima bosta poskušala prekrižati Gent in Molde. V skupinskem delu lige prvakov bodo nastopili najmanj štirje Slovenci!