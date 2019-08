V živo: Maribor je v Trondheimu že opozoril nase

Rosenborg : Maribor 0:0* (-:-) /izid prve tekme 3:1/

3. minuta: s strelom od daleč je poizkusil Rudi Požeg Vancaš in skorajda presenetil norveškega vratarja. To bi bil pravcati evrogol.



Tekma se je začela! S sredine igrišča so krenili nogometaši Maribora.



Oglasil se je Zlatko Zahović. Pred začetkom tekme je za klubsko spletno stran spregovoril športni direktor Maribora. Kaj je povedal? Zaostanek je velik, a ne glede na to gre lahko tekma v eno ali drugo smer. V Ljudskem vrtu ni šlo v našo smer, zakaj ne bi bilo tokrat drugače. Ne velja obupati. Verjamemo v naše fante, ki so odlični in so sposobni vsega. Gremo po zmago in napredovanje!" je povedal Zahović.



Kakšna je začetna postava Maribora? Po burnem dogajanju po sobotni tekmi s Taborom Sežano, ko je Darko Milanič športnemu direktorju Zlatku Zahoviću kljub zmagi ponudil odstop, spremembe na trenerskem stolčku vseeno ni bilo, je pa s postavo, ki jo bo na igrišče poslal v Trondheimu, trener Maribora dal vedeti, da sobotni eksperiment ni uspel. Pri zmagi nad Sežančani s 4:2, do katere so kljub igralcu več prišli šele v zadnjih minutah tekme, je Maribor namreč nastopil z zgolj tremi branilci in nasprotnika napadal po krilnih položajih (brez bočnih branilcev), tokrat pa se spet vrnil k ustaljeni taktiki. Tako Martin Milec kot Mitja Viler bosta igrala od prve minute, za tako potrebne zadetke pa bodo v napadu poskušali poskrbeti Marcos Tavares, Rok Kronaveter, Dino Hotić in Rudi Požeg Vancaš. Andrej Kotnik, ki je imel nekaj težav s poškodbo, tekmo začenja na klopi. Podobno velja tudi za Luko Zahovića, ki se je v soboto vrnil po daljši odsotnosti po poškodbi in takoj zadel. Prav gotovo bo priložnost za igro dobil v nadaljevanju.



Postava Maribora: Pirić; Viler, Peričić, Ivković, Milec; Cretu, Pihler; Požeg Vancaš, Kronaveter, Hotić; Tavares.

Če bi Maribor danes izpadel iz kvalifikacij za ligo prvakov, bi se v play-offu kvalifikacij za ligo Europa udaril z boljšim iz dvoboja med bolgarskim (Ludogorec) in valižanskim prvakom (TNS).

Blažič ali Stojanović?

Miho Blažiča (Ferencvaroš) bi danes do napredovanja proti Dinamu popeljal že remi z 0:0. Foto: Vid Ponikvar Zmagovalec slovensko-norveškega obračuna se bo v play-offu kvalifikacij udaril z boljšim iz hrvaško-madžarskega spopada med zagrebškim Dinamom in Ferencvarošem. Prvi dvoboj na Hrvaškem ni prinesel zmagovalca (1:1), tudi danes v Budimpešti pa bo na igrišču najverjetneje potekal spopad med slovenskima reprezentantoma Miho Blažičem (Ferencvaroš) in Petrom Stojanovićem (Dinamo). Po prvi tekmi se je bolj smejalo Primorcu.

Ukrajinski podprvak Dinamo Kijev bo z Benjaminom Verbičem gostil Club Brugge. V Belgiji je ostal praznih rok (0:1), zato je pred Vojničanom in soigralci zahteven izziv.

Na delu štirje nekdanji evropski prvaki

Vid Belec bo poskušal izločiti klub, ki je bil lani v Evropi usoden za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Ciprski prvak Apoel, za katerega redno brani Vid Belec, Roman Bezjak pa bolj ali manj čaka na priložnost na klopi za rezervne igralce, bo podobno kot Maribor lovil zaostanek v gosteh. V Bakuju bo poskušal izločiti Qarabag, ki je bil v Nikoziji boljši z 2:1.

Napredovanje si bodo poskušali izboriti štirje nekdanji evropski prvaki. Porto bo na zmajevem stadionu gostil Krasnodar (1:0). Ajax se bo doma pomeril z grškim prvakom PAOK Solun (2:2), Celtic bo doma pričakal CFR Cluj (1:1), beograjska Crvena zvezda pa bo morala za napredovanje na Danskem po remiju 1:1 nujno vsaj enkrat zatresti mrežo Köbenhavna. Po zmagi z 2:1 v Baslu je pred velikim uspehom avstrijski podprvak LASK Linz, Olympiakos Pirej pa je v Turčiji opravil pomemben korak do napredovanja z zmago v Istanbulu (1:0).

Liga prvakov, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) - Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom) - Slavia Praga (Češ)

Young Boys (Švi) - Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Apoel Nikozija (Cip)/Qarabag (Aze) - Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč) Skupina neprvakov:

Basel (Švi)/LASK (Avt) - Club Brugge (Bel)/Dinamo Kijev (Ukr)

Istanbul Basaksehir (Tur)/Olympiacos (Grč) - Krasnodar (Rus)/Porto (Por) V play-offu bodo zaigrali zmagovalci obračunov. Prve tekme bodo 20./21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme)