V živo: Finale z zamudo, kaos pred stadionom, na zelenici le 5 minut drame

V finalu lige prvakov na stadionu Stade de France igrajo nogometaši Reala Madrida in Liverpoola. V jubilejnem 30. finalu, odkar se tekmovanje imenuje liga prvakov, Real lovil 14., Liverpool pa svojo sedmo zvezdico. Čez dan so navijači na ulicah Pariza pripravili izjemno kuliso. Tik pred tekmo pa kaos pri vstopu na stadion.

Liga prvakov, finale, Pariz: Liverpool - Real Madrid 0:0



41. min: Silovit strel Henderosa z velike razdalje, a veliko mimo gola.



33. min: Real je pustil pobudo Liverpoolu, a zadnje minute brez prave akcije.



21. min: Liverpool vse bolj pritiska. Mane je zadel vratnico! Ostaja 0:0.



16. min: Dva zaporedna strela Liverpoola, a premalo nevarno za Courtoisa.



10. min: Še brez nevarnih priložnosti in leših akcij. Liverpoolovi navijači glasnejši.



In finale se je zdaj vendarle začel.



Mini koncert Camille Cabello se je začel, kar pomeni, da se bo tekma čez nekaj minut vendarle začela.



Nogometaši so prišli nazaj na ogrevanje. Tekma naj bi se začela ob 21.36. Zaradi poostrene varnosti naj bi vstop na stadion potekal prepočasi. Nato so navijači še postali nestrpni. The scenes outside the Champions League final. pic.twitter.com/Ezi86ur7iJ — B/R Football (@brfootball) May 28, 2022 Še vedno ni vseh Liverpoolovih navijačev na tribunah (zanje so odprli samo en vhod). Pred stadionom je pravi mali kaos, saj nekateri skačejo prek ograj in vdirajo na stadion brez vstopnice. Začetek tekme prestavljen na 21.30. 🏆⚽️ #UCLFinal ¡ÚLTIMA HORA!



‼️ Aficionados del @LFC están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France



📹 vía: @antonmeana pic.twitter.com/LNnq3nmXjz — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022 Tekma se začne šele ob 21.15. Zaradi navijaške norije pred stadionom so v gneči na cesti obtičali nogometaši Liverpoola. Obenem niti niso uspeli še vsi navijači zasesti svojih mest na tribunah. In zato prestavitev za 15 minut.



Pred prvim sodnikovim žvižgom bo pela Camilla Cabello. Znani sta že prvi postavi. Pričakujemo pravi spektakel. ⚪️ Real Madrid ✔️#UCLfinal pic.twitter.com/V7zGRa8qSU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022 🔴 Liverpool ✔️#UCLfinal pic.twitter.com/VQ6HluGREW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

V Parizu je že od petka več tisoč navijačev obeh klubov, prednjačijo pa tisti, ki podpirajo Liverpool. Kot poročajo tuji mediji, je glavnem mestu Francije okoli 60 tisoč navijačev Liverpoola. In pripravili so neverjetno kuliso.

Navijači Liverpoola so okupirali Pariz in naredili pravo zabavo. Foto: Reuters Finale bi moral sicer biti v St. Peterburgu, a so ga zaradi ruske agresije nad Ukrajino preselili v Pariz. "Vesel sem, da je tekma tukaj zaradi več razlogov. Težko je govoriti o tem, vojna še vedno poteka in misliti moramo tudi na to. Srečanje bo odigrano in mislim, da je dejstvo, da ne igramo v St. Peterburgu, ravno pravšnje sporočilo za Rusijo in njihove voditelje. Življenje teče naprej, tudi če ga hočeš uničiti. To finale bomo igrali tudi za ljudi v Ukrajini," se je pred tekmo ob aktualno problematiko obregnil trener Liverpoola Jürgen Klopp.