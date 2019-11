Dobovčani letijo, v Moskvi povozili še Mostar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvak v futsalu Dobovec Pivovarna Kozel je elitni del lige prvakov odprl izjemno in v torek na prvi tekmi skupine A v Moskvi s 3:1 premagal premagal belgijski Halle-Gooik, danes pa je kar s 6:1 (3:0) premagal še Mostar. Odločilno tekmo za napredovanje bodo Dobovčani igrali v petek, ko se bodo pomerili z domačo ekipo KPRF. Moskovačni so sicer veliki favoriti za osvojiti prvega mesta, saj zanj igrajo praktično vsi ruski reprezentanti.

Slovenski prvaki so Hercegovce v prvih 15 minutah povsem nadigrali, spretno so izkoriščali luknje v tekmečevi obrambi. Že v 2. minuti jih je v vodstvo popeljal Čeh, v 4. minuti je vodstvo povišal hrvaški reprezentant Matošević, v 11. minuti je samostojen prodor uspešno dokončal Klemen Duščak, še pred golovo črto pa je njegovo delo potrdil Čeh.

Slovenci bi glede na priložnosti že v prvem polčasu povsem napolnili tekmečevo mrežo, a so zapravili veliko priložnosti, Alen Fetić je med drugim zadel prečko. Igralci Mostarja so k sebi prišli šele ob koncu prvega dela, ko je moral nekajkrat resneje posredovati tudi slovenski vratar Damir Puškar.

Na začetku drugega dela slovenski prvaki niso bili več tako dominantni, kot da bi hranili moči za petkovo odločilno tekmo. Mostar je imel kar nekaj priložnosti, a je bil Puškar zelo razpoložen, v 30. minuti je tudi poskrbel za obrambo tekme. Tudi Slovenci so imeli pred četrtim golom nekaj priložnosti iz protinapadov, toda tudi vratar Hercegovcev Stanislav Galić je dokazal, da zna braniti.

V 31. minuti pa je bil zmagovalec dokončno znan. Matošević je iz bližine dosegel svoj drugi gol na tekmi, po katerem je disciplina v igri padla obema ekipama. Na 5:0 je povišal Kristjan Čujec, ki je odbito žogo mojstrsko poslal prek vratarja v mrežo (35.). Nato je v isti minuti Vladan Vesić po strelu Čujeca dosegel avtogol, isti igralec pa je v naslednji minuti dosegel tudi častni gol svoje ekipe.

Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar v ligi prvakov zastopa barve hrvaškega prvaka. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Za začetek padli Belgijci

Belgijce je v vodstvo v peti minuti popeljal Tiago Capres, svoje priložnosti so imeli tudi Slovenci, najlepšo v 17. minuti, a je bil Alen Fetić s šestih metrov nenatančen in je žogo poslal mimo gola. Sodnik je 6-metrovko za Dobovec dosodil, potem ko je Capres na sredini igrišča storil prekršek nad Klemnom Duščakom.

V nadaljevanju so imeli Slovenci po kotu dve lepi priložnosti za izenačenje izida, a so bili neuspešni, v 26. minuti pa je do priložnosti znova prišel Capres in zadel vratnico.

V zadnjih sedmih minutah pa so Slovenci popolnoma spreobrnili izid srečanja. V 33. minuti so najprej izenačili izid na 1:1; po podaji Duščaka je žogo v prazen gol poslal Teo Turk, v 38. minuti pa je po strelu Fetića avtogol dosegel Diogo. V zaključku so Belgijci močno pritisnili, a se je Slovencem tudi po zaslugi vratarja Damirja Puškarja uspelo ubraniti, dve sekundi pred koncem srečanja pa je po hitri akciji Dobovca končni izid 3:1 za slovenske prvake postavil Kristjan Čujec.

Rusi pometli z Mostarjem

Drugi dvoboj v skupini med domačim KPRF in Mostarjem, ki je sploh prvi klub iz BiH v elitnem delu po Tangu Sarajevu v sezoni 2013/14, so prepričljivo s 7:2 (4:0) dobili Rusi.

V sredo se bodo Dobovčani merili z Mostarjem, v petek pa še z gostitelji KPRF, ki igra svojo prvo evropsko sezono, a je favorit turnirja zaradi dejstva, da zanj igrajo ruski reprezentanti.

Danes se bo začelo še v drugih skupinah

Tekme bodo še v treh skupinah. V skupini B so Sporting, gostitelj Tjumen, Ajat in Novo Vrijeme s Slovenci Igorjem Osredkarjem, Matejem Fiderškom in Tomislavom Horvatom.

Skupino C sestavljajo Benfica, Murcia, Pesaro in Kairat Almaty, skupino D pa Barca, Herson, Sparta Praga in Stalica Minsk.

Na finalni turnir četverice se prebijejo le zmagovalci skupin.