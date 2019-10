Dobovec klonil proti Sportingu, a vseeno napredoval med najboljših 16

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni prvak Dobovec Pivovarna Kozel je na tretji tekmi glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku izgubil proti evropskemu prvaku, portugalskemu Sportingu z 0:3 (0:2). Izbranci Kujtima Morine so se že pred to tekmo uvrstili med 16 najboljših ekip v Evropi, saj so prva dva obračuna zmagali. Napredoval je tudi Sporting.