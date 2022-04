Uefa slovenskemu sodniku zaupala pomembno nalogo

Bavarci so se v podobnem položaju kot zdaj znašli tudi v osmini finala. Takrat so bili neprepričljivi na gostovanju v Salzburgu, se komaj izognili porazu (na 1:1 so izenačili v zadnji minuti), nato pa se na povratni tekmi pred svojimi navijači znesli nad avstrijskim prvakom. Rdeče bike, za katere je igral tudi mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško, so nadigrali s 7:1. Bi lahko podoben scenarij videli tudi danes, ko bo na Bavarskem gostoval Villarreal?

Zvezdnik Bayerna priznal: Še dobro smo jo odnesli

Rumena podmornica je prejšnji teden presenetila Bayern in ga premagala z 1:0. Foto: Guliverimage Rumena podmornica, ki jo vodi Španec Unai Emery, specialist za osvajanje evropskih lovorik, zlasti lige Europa, prihaja v Nemčijo s tesno prednostjo. Na prvi tekmi je spravljala v težave nemškega favorita, ki je končal dvoboj brez doseženega zadetka. "Moramo biti iskreni in priznati, da smo jo ob porazu z 0:1 še dobro odnesli," je prejšnji teden po porazu v Villarrealu dejal Joshua Kimmich. To je bila tekma, na kateri je Bayern prekinil 32 zaporednih evropskih tekem, na katerih je vselej zatresel mrežo tekmeca.

Najboljši strelec Bayerna Robert Lewandowski z druščino se zaveda, da bo moral danes, če želi napredovati, pokazati bistveno več v napadu. Villarreal v španskem prvenstvu ne blesti, zaseda sedmo mesto in je od četrtouvrščenega Atletica, to mesto še pelje v ligo prvakov, oddaljen 11 točk. Vozovnico za najmočnejše tekmovanje bi si lahko zagotovil le še z evropskim naslovom, kar bi bila ogromna senzacija. Že v prejšnji sezoni si je zagotovil ligo prvakov z zmago v evropski ligi. Dvoboj bo sodil Slavko Vinčić.

Največji izziv za 42-letnega Mariborčana Slavko Vinčić je nazadnje v ligi prvakov sodil na tekmi med Manchester Unitedom in Atleticom (0:1). Foto: Reuters To bo že osma tekma, ki jo bo v tej sezoni v ligi prvakov sodil 42-letni Mariborčan, kar je njegov rekord. Pred tem je največ tekem v ligi prvakov sodil v prejšnji sezoni (4). Nazadnje je delil pravico ob gostovanju Atletica na Old Traffordu, ko so Jan Oblak in soigralci na povratni tekmi osmine finala premagali Manchester United z 1:0 in napredovali med najboljših osem. Pred tem je Vinčić sodil na prvi tekmi osmine finala med Benfico in Ajaxom (2:2), v skupinskem delu pa na petih srečanjih (Salzburg : Sevilla 1:0, Atletico : Milan 0:1, Atalanta : Manchester United 2:2, Bešiktaš : Sporting 1:4 in Leipzig : Brugge 1:2). Najboljši slovenski sodnik po "upokojitvi" Damirja Skomine je lani na evropskem prvenstvu sodil tudi četrtfinalni dvoboj med Italijo in Belgijo. Foto: Reuters Vinčić je v svoji sodniški karieri na tekmi četrtfinala lige prvakov sodil le še enkrat, lani je delil pravico na srečanju med Portom in Chelseajem (0:2), a je bil tisto prvi četrtfinalni dvoboj. Tokrat bo sodil na srečanju, na katerem se bo neposredno odločalo o polfinalistu, saj bo to povratni četrtfinalni spopad. Tako bo imel zvečer opravka z največjim izzivom kariere, odkar sodi v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

Londončani še verjamejo v čudež

Karim Benzema je na prvi tekmi premagal Edouarda Mendyja kar trikrat. Foto: Guliver Image Real Madrid je na prvi tekmi na krilih trikratnega strelca Karima Benzemaja, ta se je podpisal pod drugi zaporedni hat-trick v izločilnem delu lige prvakov, spravil Chelsea v hude težave (3:1), a izkušeni trener Carlo Ancelotti, pred leti tudi sam trener modrih, noče ničesar prepustiti naključju. Opozarja, da je v Madridu še vse mogoče, tudi zaradi odpravljenega pravila pomembnosti zadetkov v gosteh, ki Chelseaju ponuja priložnost, da bi si z morebitno prednostjo z 2:0 po rednem delu igre priigral podaljšek. "Velike ekipe nikoli ne odnehajo. Chelsea nas bo poskušal izločiti," poudarja Italijan, ki zelo spoštuje tekmeca.

Rezultatske krize Chelseaja je konec. V soboto so modri v gosteh pomendrali Southampton kar s 6:0. Angleški velikan se zaradi številnih sankcij, neposredno uperjenih proti lastniku Romanu Abramoviću, srečuje s številnimi neprijetnostmi, nogometaši pa še vedno verjamejo, da so zmožni ponoviti lanski podvig in v ligi prvakov iti do konca.

Nemec Thomas Tuchel je lani Chelsea popeljal do naslova evropskega prvaka. Foto: Reuters

Nemški trener Thomas Tuchel resda ne bo mogel računati na nekaj zelo pomembnih igralcev, na primer na drago okrepitev Romela Lukakuja, vprašljiv je tudi nastop kapetana Cesarja Azpilicuete, a še vedno verjame, da lahko belim baletnikom na povratni tekmi vrne milo za drago. Veliki aduti so Nemca Kai Havertz in Timo Werner ter Anglež Mason Mount (skupaj so dosegli kar pet od šestih zadetkov na zadnji tekmi v Southamptonu).

Real bo v obrambi pogrešal kaznovanega Ederja Militaa, dodatna motivacija pa bo želja, da se maščuje Chelseaju za lanski izpad v polfinalu lige prvakov.

Bo Atletico pokazal drugačen obraz?

Jan Oblak je zadnji slovenski nogometaš, ki v tej sezoni še vztraja v boju za evropski naslov. Foto: Guliverimage V sredo bo Atletico poskušal vrniti Manchester Cityju za poraz na Etihadu (0:1). Simeonejeva četa je prejšnji teden na Otoku prikazala zelo obrambno igro. Dolgo časa je kazalo, da bo takšna odločitev, ki ni bila všeč nogometnim sladokuscem, prinesla zadovoljiv rezultat (0:0), a je Kevin De Bruyne po mojstrski akciji, podal mu je rezervist Phil Foden, premagal kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka in popeljal City do pomembne prednosti.

"Ko bo tekma v Madridu, bo drugače," napoveduje branilec Atletica Stefan Savić, ki je pred leti nosil tudi dres Cityja. Izbranci Diega Simeoneja so prvič, odkar madridskega velikana vodi Argentinec, to je bila zanj 570. tekma, končali dvoboj brez enega samcatega strela proti golu tekmeca. Josep Guardiola prihaja v Španijo dobre volje, po izjemnem nedeljskem derbiju, ki je navdušil nogometni svet (2:2 proti Liverpoolu), je zadržal vodilni položaj na lestvici angleškega prvenstva.

Zmaga Benfice v Amsterdamu dala misliti Kloppu

Rdeči bodo na Anfieldu veliki favoriti proti Benfici, ki so jo prejšnji teden na Luzu premagali s 3:1. Četa Jürgena Kloppa je tako zelo blizu preboju v polfinale, Portugalce pa lahko reši le še čudežni uspeh na Otoku.

Liverpool je v nedeljo v derbiju angleškega prvenstva, ki je navdušil svet, remiziral pri Cityju. Foto: Reuters

Če sklepamo po razpletu prvega dvoboja v Lizboni, je o zmagovalcu obračuna že odločeno, za nemškega stratega pa zgodbe nikakor še ni konec. "Benfica je v gosteh premagala Ajax, zavedamo se njene kakovosti," opozarja trener Liverpoola, ki je pred tremi leti z rdečimi že osvojil ligo prvakov.

Finale bo 28. maja na stadionu Stade de France v predmestju Pariza.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme): Torek, 12. april:

21.00 Bayern München - Villarreal /0:1/

21.00 Real Madrid - Chelsea /3:1/ Sreda, 13. april:

21.00 Atletico Madrid - Manchester City /0:1/

21.00 Liverpool - Benfica /3:1/ // rezultat prve tekme