V živo: podaljšek v bitki za tretje mesto, za naslov zvečer Nizozemci in Portugalci

Z zaključnim turnirjem na Portugalskem se zaključuje prva izvedba Uefine lige narodov. V velikem finalu ob 20.45 se bosta udarili Portugalska in Nizozemska, za končno tretje mesto pa se pravkar merita poraženki polfinalnih tekem Švica in Anglija.

Na zaključnem turnirju, ki ga gosti evropska prvakinja Portugalska, igrajo štiri najboljše reprezentance po ligaškem delu tekmovanja v najmočnejši skupini A.

Obračun za končno tretje mesto se je začel ob 15. uri na stadionu D. Afonso Henriques v Guimarãesu. Angleži, ki so v četrtek v polfinalu z 1:3 izgubili proti Nizozemski, se merijo s Švicarji, ki jih je v polfinalu pokopal Cristiano Ronaldo. Po rednem delu tekme je bil izid 0:0, pa čeprav so Angleži v 84. minuti zatresli švicarsko mrežo, a je zadetek Calluma Wilsona sodnik Ovidiu Hategan po pregledu videoposnetka (VAR) razveljavil.

Veliki finale bo danes ob 20.45 na stadionu do Dragão v Portu.

Liga narodov, finale:

Iz lige narodov na EP 2020 Iz lige narodov se bodo štiri ekipe prebile tudi na evropsko prvenstvo 2020, in sicer tiste, ki jim tega ne bo uspelo doseči v običajnih kvalifikacijah. Marca 2020 bodo namreč na sporedu končnice vseh lig, v vsaki bodo nastopile najboljše štiri ekipe posamezne lige, ki si ne bodo zagotovile mesta v kvalifikacijah. Če bi se katerikoli zmagovalec skupin do takrat že prebil na EP, bi njegovo mesto pripadlo naslednjemu najbolje uvrščenemu moštvu posamezne lige.

Sloveniji ni prinesla nič dobrega

Liga narodov je nadomestila tradicionalne termine za prijateljska srečanja in poskrbela, da se med seboj v skupinah merijo le reprezentance, ki na podlagi tekmovalnega koeficienta spadajo na zelo podobno kakovostno raven. Slovenski reprezentanci novopečeno tekmovanje ni prineslo uspehov, saj je v družbi Norveške, Bolgarije in Cipra v svoji skupini v ligi C osvojila le tri točke in brez zmage nazadovala v najslabšo ligo D, kjer ji bodo družbo delali Andora, Armenija, Azerbajdžan, Ciper, Estonija, Ferski otoki, Gibraltar, Kazahstan, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija in San Marino.

