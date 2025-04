Slovenke nadaljujejo zmagoviti niz: v Kopru visoko premagale še Turkinje

Čeprav so v slovenskem taboru poudarjali, da je glavni cilj obstanek v ligi B, pa po polovici tekmovanja Kolmanovim izbrankam kaže zelo dobro tudi v boju za prvo mesto v skupini in neposredno napredovanje v ligo A. Slovenke so namreč po zmagi v gosteh z 2:1 proti Grčiji in po slavju v Kopru proti Irski s 4:0 tokrat mero vzele še Turčiji.

Slovenke so tako pri treh zmagah in devetih točkah, najbližje pa so jim Irke, ki so danes v gosteh s 4:0 odpravile Grčijo.

Slovenke so odločneje začele tekmo, prevzele pobudo in že v manj kot 15 minutah sprožile štiri strele, a nobenega dovolj dobrega za spremembo izida.

Turkinjam so dale tri gole, same pa mrežo ohranile nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič

V 29. minuti pa so gostiteljice le kronale premoč, ko je s približno 11 metrov zadela Špela Kolbl po podaji z leve strani Maje Sternad.

Sedem minut pozneje je bilo že 2:0, potem ko je Zara Kramžar povišala prednost z nizkim diagonalnim strelom z leve strani. Kramžar je zadela tudi na obeh prejšnjih tekmah lige narodov.

V 52. minuti so imele Turkinje dve priložnosti, posebej blizu zadetku je bila Melike Pekel, ki je zatresla prečko slovenskih vrat.

Foto: Grega Valančič

Toda v 64. minuti je Kolbl priigrala enajstmetrovko svoji ekipi, z bele pike je v 65. minuti sprožila Lara Prašnikar in zanesljivo zadela za 3:0 in svoj tretji gol na tretji tekmi te izvedbe lige narodov. S skupno 47 zadetki še za dva zaostaja za slovensko rekorderko Matejo Zver.

Slovenke so tudi pozneje imele vse pod nadzorom, v 82. minuti zagrozile še preko Sare Makovec, ko se je izkazala turška vratarka, sicer pa mirno pripeljale tekmo do zanje srečnega konca.

Foto: Grega Valančič