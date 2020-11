Ronaldo česa podobnega ne pomni, nov udarec za Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predzadnji krog skupinskega dela lige narodov bi že lahko v nekaterih skupinah odločil zmagovalca. Prvo mesto si lahko zagotovi tudi Slovenija, če bi v nedeljo v Stožicah ugnala Kosovo, drugouvrščena Grčija pa ne bi premagala Moldavije. Danes bo v elitni ligi A v središču zanimanja spopad aktualnih evropskih in svetovnih prvakov. Portugalska bo gostila Francijo, v drugi tekmi skupine pa se bosta v boju za obstanek udarili Švedska in Hrvaška, ki jo je pred tekmo doletel nov udarec.

Danes bo zelo zanimivo v tretji skupini lige A. Če bi Portugalci v Lizboni premagali Francijo, bi si že zagotovili prvo mesto, s tem pa tudi nastop na zaključnem turnirju lige narodov, tekmovanja, v katerem branijo lovoriko. Cristiano Ronaldo, ki se je med tednom vpisal med strelce proti Andori in strelski rekord povišal na 102 zadetka, se bo danes spoprijel s posebnim izzivom. Proti galskim petelinom se je pomeril že petkrat, a ni še nikoli zatresel francoske mreže. Francija, aktualni svetovni prvak, je tako tekmec, proti kateremu je portugalski superzvezdnik zbral največ nastopov, ne da bi se uvrstil na seznam strelcev.

Med okuženimi Hrvati tudi Brozović

Marcelo Brozović ne bo kandidiral za srečanje na Švedskem. Foto: Reuters V drugi tekmi tretje skupine lige A se bosta v Stockholmu udarili Švedska in Hrvaška. Slovenska soseda si lahko že s točko zagotovi obstanek med najboljšimi, po okužbi Domagoja Vide s koronavirusom na prijateljski tekmi s Turčijo (3:3 v Istanbulu) pa jo je doletel nov udarec, saj je na testiranju na novi koronavirus ''padel'' tudi zvezdnik Interja Marcelo Brozović.

V četrti skupini lige A je pri vrhu zelo izenačeno, v najboljšem položaju pa je Španija, ki jo čaka gostovanje pri ''ogroženi'' Švici. Ukrajina po skušala v gosteh prekrižati načrte Nemčiji, ki jo v zadnjem krogu čaka nehvaležna naloga, gostovanje na španskih tleh.

Oblak nepremagan tudi v peto?

Slovenija je v sredo remizirala proti Azerbajdžanu. Foto: Vid Ponikvar Slovenski znanec Azerbajdžan, s katerim je v sredo Slovenija remizirala v Stožicah (0:0), bo v prvi skupini lige C gostil Črno goro v predmestju Zagreba, Zaprešiću, zasedba Matjaža Keka pa bo na delu v nedeljo. V Ljubljani bo pričakala Kosovo, ki ga je prejšnji mesec v Prištini premagala z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je dosegel Haris Vučkić.

Napadalec Zaragoze zaradi manjše poškodbe ni kandidiral za dvoboj proti Azerbajdžanu, slovenski selektor pa bi lahko v nedeljo ponudil nekoliko spremenjeno zasedbo v primerjavi z oktobrsko akcijo. V ekipo se je namreč vrnil Josip Iličić, za razliko od oktobra sta med kandidati tudi Andraž Šporar in Miha Zajc, Jan Oblak pa bo skušal nadaljevati izjemen niz in zadržati nedotaknjeno mrežo v ligi narodov. To je letos v tem tekmovanju na vseh štirih srečanjih uspelo le še čuvaju mreže Walesa Waynu Hennesseyju.

Jan Oblak je prejšnji mesec v Prištini ohranil mrežo nedotaknjeno. Bo tako tudi v nedeljo v Stožicah? Foto: Reuters

Če bi Slovenija osvojila vse tri točke, Grčija pa bi na gostovanju v Kišinjevu ostala brez zmage, bi si Kekova četa zagotovila prvo mesto in napredovanje v ligo B ob naslednji izvedbi lige narodov še pred zadnjim krogom! S prvim mestom v skupini pa bi Slovenija ostala tudi v krogu kandidatov, ki bodo deležni posebnega povabila za nastop v dodatnih kvalifikacij za SP 2022. Obračun v praznih Stožicah se bo v nedeljo začel ob 20.45.