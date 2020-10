Rožmanovi v izdihljajih ostali praznih rok, Stojanovićevi do točke

Začela se je nova sezona lige Europa, v kateri ni slovenskih klubov, so pa slovenski legionarji. Rijeka trenerja Simona Rožmana je proti vodilnemu španskemu klubu Realu Sociedadu v 92. minuti še držala točko, a na koncu ostala praznih rok (0:1). Izgubil je tudi Rapid Dejana Petrovića, z 2:1 ga je premagal Arsenal. Petar Stojanović je z zagrebškim Dinamom prišel do točke proti Feyenoordu, AEK, katerega član je Žiga Laci, je izgubil z Brago (0:3).

Po ligi prvakov so se prvič v sezoni 2020/21 predstavili še udeleženci skupinskega dela lige Europa. Za lovoriko, ki jo je pred dvema mesecema v Nemčiji osvojila Sevilla, se poteguje 48 klubov, med njimi tudi štirje, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji.

Največ Slovencev je pri Rijeki, ki je pod vodstvom Simona Rožmana v prejšnji sezoni osvojila hrvaško pokalno lovoriko, v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo Europa pa prekrižala načrte Köbenhavnu. Rožmanovi varovanci so na Rujevici pričakali Real Sociedad, trenutno vodilni klub španskega prvenstva, in bili še na začetku sodnikovega dodatka blizu točki, a jim je veselje pokvaril Španec Jon Bautista Orgilles, ki je mrežo domačih zatresel v 93. minuti in postavil končnih 0:1. Adam Gnezda Čerin je ob porazu igral vso tekmo. V omenjeni skupini je do točk prišel še AZ Alkmaar, ki je minimalno zmago vpisal v Neaplju.

Rapid je proti Arsenalu povedel, a na koncu izgubil z 1:2. Foto: Sportida

Z zelo atraktivnim tekmecem se je udaril tudi dunajski Rapid, za katerega nastopa Dejan Petrović. Zeleno-beli iz avstrijske prestolnice so gostili londonski Arsenal, v 51. minuti povedli, nato pa v 74. po dveh zadetkih izgubili z 1:2.

Slovenski reprezentant je srečanje spremljal na klopi. Do zmage v skupini je prišel Molde, ki je tesno ugnal irskega prvaka Dundalk.

Najvišjo zmago je vknjižil Bayer Leverkusen, ki je s 6:2 odpravil Nico.

Petar Stojanović je z Dinamom vknjižil točko. Foto: Getty Images

V skupini K je zagrebški Dinamo Petra Stojanovića pričakal nekdanjega evropskega prvaka Feyenoord in po obračunu brez zadetka prišel do točke. Tudi CSKA Moskva in Wolfsberger AC sta si v tej skupini razdelila točke.

V skupini G je atenski AEK, pri katerem si bo v tej sezoni poskušal izboriti čim več priložnosti mladi branilec Žiga Laci, ki je tokrat obsedel, z 0:3 izgubil z Brago. Leicester Cityj je z istim rezultatom odpravil Zorjo iz Luganska.

Tottenham je prav tako s 3:0 ugnal LASK, Milan je s 3:1 slavil pri Celticu, Roma po preobratu z 2:1 v Bernu, Lille s 4:1 pri praški Sparti, Villarreal pa je bil s 5:3 boljši od Sasspora.