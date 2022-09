Mourinho pri Šimundži, Ronaldo prvič po letu 2002 brez priljubljene himne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska liga ponuja bližnjico do lige prvakov. To sta v zadnjih letih smelo izkoristila Villarreal in Eintracht Frankfurt, ki sta na račun evropske lovorike zaigrala v ligi prvakov. Kdo bo najboljši v tej sezoni? V boj za lovoriko, spomladi se bo pridružilo še osem tretjeuvrščenih ekip skupinskega dela lige prvakov, se podaja 32 klubov. Med njimi jih je tudi pet s slovenskimi legionarji, a vsi ne bodo dočakali priložnosti za nastop.

Ludogorec brez Karničnika

Žan Karničnik, ki pod vodstvom Anteja Šimundže v zadnjem obdobju ni dobival veliko priložnosti, želi nadaljevati kariero na Norveškem. Foto: Guliverimage Serijski bolgarski prvak Ludogorec bo tako v Razgradu izzval letošnjega zmagovalca konferenčne lige Romo. Ante Šimundža se bo prvič po osmih letih v trenerskem obračunu pomeril s Josejem Mourinhom. Nazadnje mu je v Ljudskem vrtu prekrižal načrte, ko je z Mariborom osvojil zlata vredno točko v ligi prvakov proti Chelseaju (1:1) in pustil veliko boljši vtis kot pa na gostovanju v Londonu (0:6). Za Ludogorec ne bo kandidiral Žan Karničnik, ki je želel kot posojen nogometaš Ludogorca nadaljevati kariero na Norveškem pri Lilleströmu, a se je zapletlo pri prestopu, tako da zdaj njegov status rešuje Mednarodna nogometna zveza (Fifa), slovenski reprezentant, ki ga ni na evropskem seznamu Ludogorca, pa do nadaljnjega trenira v Bolgariji.

Sturm iz Gradca, edini klub, ki je v tej sezoni premagal Šeškov Salzburg, bo gostil Midtyjlland. Pri avstrijskih podprvakih se dokazujeta dva slovenska reprezentanta. To sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sodelujeta v zvezni vrsti. Norveški prvak Bodo/Glimt, ki je v play-offu kvalfikacij za ligo prvakov po hudem boju izpadel proti zagrebškemu Dinamu, bo skupinski del evropske lige začel na Nizozemskem. V Eindhovnu bi lahko prvo evropsko tekmo v dresu norveškega kluba odigral mladi slovenski reprezentant Nino Žugelj, ki je v začetku evropske sezone branil barve Maribora.

Miha Zajc bo danes v Carigradu gostil kijevski Dinamo. Foto: Guliverimage

Fenerbahče se bo znova v tej sezoni pomeril s kijevskim Dinamom, ki se je nedavno okrepil z Jamajčanom Kaheemom Parrisom, enim najboljših nogometašev Kopra. Ko se je prvič (in izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov), je za ukrajinskega velikana igral še Benjamin Verbič. Tokrat ne bo Slovencev pri Dinamu, za nastop pa bo pri gostiteljih kandidiral Miha Zajc. V poletnem prestopnem roku se je napovedovalo, da bi lahko zamenjal delodajalca, a ni prišlo do dogovora.

Omonia bo danes gostila Šerif iz Tiraspola, ki je izločil Mariborčane v kvalifikacijah za ligo prvakov, a brez Tima Matavža. Izkušenega slovenskega napadalca ni na seznamu prijavljenih igralcev Omonie za Evropo. Dvoboj v Nikoziji bo sodil slovenski delivec pravice Rade Obrenović.

Ronaldo po dolgem času od prve minute?

Na zadnjih štirih tekmah je Cristiano Ronaldo vstopal v igro s klopi. Foto: Guliverimage Ogromno oči bo uprtih na Old Trafford, kjer bo Manchester United odprl evropsko sezono proti Real Sociedadu. Otoški mediji napovedujejo, da bi lahko 37-letni Portugalec Cristiano Ronaldo po dolgem času začel dvoboj od prve minute. Na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah je vstopal v igro s klopi.

To bo njegova prva evropska tekma, ki ne bo potekala v sklopu lige prvakov, po letu 2002. Takrat je še kot golobradi mladenič igral za Sporting iz Lizbone. Pri 17 letih je z zeleno-belimi levi v takratnem pokalu Uefa izpadel proti beograjskemu Partizanu. Naslednjih 19 let je igral v ligi prvakov, katero je osvojil kar petkrat, dosegel pa rekordnih 140 zadetkov.