Led je prebit tudi v Evropi, Handanović v četrtfinalu

Ta teden so znova zaživela nogometna igrišča po Evropi, danes pa so postali znani prvi štirje četrtfinalisti v ligi Europa. Samir Handanović, ki se je edini med slovenskimi predstavniki uvrstil med najboljših 16, je z Interjem z 2:0 izločil Getafe, napredovanje pa so si priigrali še Manchester United, København in Šahtar Doneck.

Danes in v četrtek so na veliki sceni klubi v ligi Europa. Inter je na eni in odločilni tekmi osmine finala proti Getafeju slavil z 2:0 in si zagotovil mesto v četrtfinalu. Na nevtralnem terenu na Veltins areni v Nemčiji je milanski klub v vodstvo v 33. minuti popeljal Romelu Lukaku. Getafe je imel v drugem polčasu priložnost za izenačenje, ko je v 72. minuti z roko v svojem kazenskem prostoru igral Diego Godin, sodnik pa se je po odločitvi z VAR-om odločil za najstrožjo kazen. Odgovornost je v svoje roke vzel Jorge Molina, a je sprožil mimo vrat Samirja Handanovića, ki je sicer krenil v pravo smer strela. Napredovanje Interja med osem najboljših pa je v 83. minuti z zadetkom potrdil nekdanji igralec Tottenhama Christian Eriksen.

Inter je v vodstvo popeljal Romelu Lukaku. Foto: Reuters

Že pred tem sta se kot prva sta v četrtfinale uvrstila København, ki je nadoknadil minimalen zaostanek s prve tekme proti Basaksehirju, in Šahtar, ki je bil še v drugo boljši od Wolfsburga. Suvereni so bili tudi nogometaši Manchester Uniteda, ki so tudi na drugi tekmi premagali LASK. Rdeči vragi so že na prvi tekmi zmagali s kar 5:0.

V četrtek znani še štirje četrtfinalisti

V četrtek bodo na sporedu še preostale štiri povratne tekme osmine finala. Na prvi tekmi je Basel v Frankfurtu ukanil Eintracht s 3:0. Glasgow Rangers so doma izgubili proti Bayerju iz Leverkusna z 1:3, pirejski Olympiacos in Wolverhampton pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.

Na tekmah med milanskim Interjem in Getafejem ter Sevillo in Romo si bosta četrtfinalno vozovnico za zaključni turnir med 10. in 21. avgustom v Nemčiji izborili zmagoviti ekipi. Zaključni turnir osmerice bo prihodnji mesec potekal na nemških tleh, finale bo 21. avgusta v Kölnu.

Liga Europa, osmina finala (povratne tekme): Sreda, 5. avgust:

København* : Basaksehir 3:0 (1:0) /0:1/

Wind 4., 52./11-m, Falk 62.



Šahtar Doneck* : Wolfsburg 3:0 (0:0) /2:1/

Moraes 89., 90.+3, Solomon 90.+1. R. K.: Khocholava 68./Šahtar; Brooks 70./Wolfsburg.



Inter* : Getafe 2:0 (1:0) /-/

Lukaku 33., Eriksen 83.

Molina (Getafe) je v 75. minuti zapravil 11-m.

Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo.



Manchester United* : LASK 2:1 (0:0) /5:0/

Lingard 57., Martial 88.; Wiesinger 55. Četrtek, 6. avgust:

​ ​​​​​​18.55 Bayer Leverkusen - Rangers /3:1/

18.55 Sevilla - AS Roma /-/

21.00 Basel - Eintracht Frankfurt /3:0/

21.00 Wolves Olympiacos Pirej /1:1/ // - izid prve tekme

*v četrtfinalu

Najboljši strelci lige Europa v tej sezoni: 6 – Fernandes (Sporting/Man Utd), Kamada (Eintracht Frankfurt), Šporar (Slovan/Sporting), Morelos (Rangers), Višća (Basaksehir), Jota (Wolves),

5 – El Haddadi (Sevilla), Greenwood (Man Utd), Raguz (LASK)

...

