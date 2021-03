V Zagrebu bolj odmeva usoda Mamićev kot prihod Tottenhama

Danes bodo znani udeleženci četrtfinala lige Europa. Največjo prednost bosta branila Roma in Ajax, v zelo ugodnem položaju so tudi Arsenal, Villarreal, Granada in Tottenham, najbolj zanimivo pa bi lahko bilo na San Siru, kjer se bosta spopadla evropska velikana AC Milan in Manchester United. Zagrebškemu in kijevskemu Dinamu, pri katerih se dokazujeta Petar Stojanović in Benjamin Verbič, grozi izpad.

V Zagrebu se bolj kot o gostovanju zvezdniške zasedbe Joseja Mourinha govori o usodi bratov Mamić, ki ju čaka zaporna kazen. Dinamo je tako čez noč ostal brez trenerja Zorana Mamića. Povratno tekmo osmino finala proti Tottenhamu bo tako vodil začasni vršilec dolžnosti Damir Krznar, slovenski reprezentant Petar Stojanović bo najverjetneje podobno kot v Londonu sedel na klopi za rezervne igralce, gostje pa v začetni enajsterici verjetno ne bodo računali na Harryja Kana, dvakratnega strelca na prvi tekmi.

Kijevski Dinamo je v Španijo odpotoval brez poškodovanega Benjamina Verbiča, ki se zaradi zdravstvenih težav ne bo udeležil tudi prve reprezentančne akcije v letu 2021. Rumena podmornica si je v Ukrajini priigrala lepo prednost (2:0) in se močno približala četrtfinalu.

Dvoboj med Manchester Unitedom in Milanom se je pred tednom dni na Old Traffordu končal brez zmagovalca. Foto: Reuters

Najbolj zanimiv spopad večera ponuja dvoboj nekdanjih večkratnih evropskih prvakov, Milana in Manchester Uniteda, na katerem ne bo nastopil poškodovani švedski as Zlatan Ibrahimović, pri gostih pa naj bi v prvi postavi zaigral tudi Mason Greenwood, ki bo z angleško mlado reprezentanco do 21 let kmalu na delu na Euru v Sloveniji.

Lovorika v evropski ligi prinaša lepo nagrado, to je sodelovanje v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22, kar prinaša izjemno motivacijo zlasti tistim udeležencem, ki jim v domačih prvenstvih ne gre najbolje. Denimo Tottenhamu in Arsenalu, Villarrealu in Granadi ter Romi, ki v serie A trenutno zaseda šesto mesto.