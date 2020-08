V živo: Handanović v boju za četrtfinale

Ta teden so znova zaživela nogometna igrišča po Evropi. Danes in v četrtek so na sporedu tekme osmine finala v evropski ligi, v petek in soboto pa povratne tekme osmine finala v ligi prvakov. Pravkar Samir Handanović, ki se je edini med slovenskimi predstavniki uvrstil med najboljših 16, z Interjem lovi četrtfinale lige Europa, Manchester United pa brani visoko prednost s prve tekme proti LASK-u.