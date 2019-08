Ni počitka za Andraža Šporarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andraž Šporar želi pomagati Slovanu do napredovanja v play-off kvalifikacij za ligo Europa.

Danes bodo odigrane tri uvodne tekme 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa. Prednosti domačega igrišča bodo deležni Ararat-Armenia, Riga in Sutjeska Nikšić. Slovenski klubski predstavniki Olimpija, Domžale in Mura so se že poslovili, bo pa na delu nekaj slovenskih legionarjev. Največ v četrtek.