Celje in Mura v igri za kar tri milijone evrov

Nogometaše Celja in Mure čakata v četrtek zelo pomembni evropski preizkušnji. Državni prvaki iz knežjega mesta bodo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostovali pri najboljšem armenskem klubu, pokalni zmagovalci pa bodo v Murski Soboti pričakali nekdanjega evropskega prvaka PSV Eindhoven. Kot prvi je v play-off kvalifikaciji napredoval Lech Poznan.

Slovensko čast v Evropi po izpadu Maribora (1. krog kvalifikacij za ligo Europa) in Olimpije (2. krog) branita še osvajalca lovorik na sončni strani Alp. Izbranci Dušana Kosića, ki v prvenstvu niso odprli sezone po željah, saj po štirih nastopih ostajajo brez zmage, imajo priložnost, da si v Evropi zagotovijo dolgo jesen.

Če bodo v četrtek, tekma v Erevanu se bo po slovenskem času začela ob 16. uri, prekrižali načrte armenskemu prvaku Ararat-Armenia, bodo napredovali v zadnji, odločilni krog kvalifikacij, kjer bi na domači zelenici gostili beograjsko Crveno zvezdo. To bi bil velik spektakel, Celjane pa bi od vstopa v skupinski del evropske lige, s tem pa tudi do največjega evropskega dosežka v klubski zgodovini, delila le še ena zmaga. Vsak udeleženec skupinskega dela prejme izdatno finančno nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa) v višini 2,92 milijona evrov, zato bo motivacija Celjanov še toliko večja.

Nekdanji evropski prvaki v Prekmurju

Nogometaši Mure na Fazaneriji v Evropi še niso gostili tako eminentnega tekmeca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Podobno velja v taboru Mure, ki v tej sezoni navdušuje z odličnimi rezultati in nedotakljivo obrambo. Črno-beli na šestih tekmah v Evropi in domačem prvenstvu sploh še niso prejeli zadetka. Vodijo v Prvi ligi Telekom Slovenije, nazadnje pa so v kvalifikacijah za evropsko ligo doma visoko odpravili tretjeuvrščeno zasedbo danskega prvenstva Aarhus (3:0).

Za nagrado se bodo v četrtek ob 19. uri pomerili z nizozemskim velikanom, moštvom PSV Eindhoven, ki je pred 32 leti postal evropski prvak. Gostje so veliki favoriti, četa Anteja Šimundže pa razbremenjena in polna izzivov, saj želi presenetiti nekdanji klub Tima Matavža in nadaljevati prekmursko pravljico v Evropi.

Če bi Mura napredovala, bi se v play-offu udarila z boljšim iz obračuna med norveškim Rosenborgom in turškim Alanyasporjem.

Simon Rožman bo vodil Rijeko proti ukrajinskemu tekmecu. Foto: Hina/STA

Na delu bo tudi kar nekaj slovenskih legionarjev, med njimi je tudi trener Simon Rožman (pri Rijeki vodi tudi Adama Gnezdo Čerina), ki se bo predstavil prvič v Evropi kot strateg hrvaških pokalnih zmagovalcev. Andraž Šporar, napadalec Sportinga iz Lizbone, bo gostil ukrajinski Kolos.