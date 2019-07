V živo: šok v Stožicah, Domžalčani zmagali, Mura izgubila

Poleg Maribora evropsko pot ta teden odpirajo še trije slovenski klubi, ki poskušajo Slovenijo uspešno predstavljati v ligi Europa. Domžalčani so svoje delo na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij opravili prvi in pri Balzanu na Malti po seriji preobratov zmagali s 4:3. Mura, edini slovenski klub, ki v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo ni nosilec, pa gostuje pri izraelskem Maccabiju. Olimpija na prvi tekmi pravkar gosti latvijski Rigas.

Olimpija v Stožicah gosti Rigas, v čigar kazenskem prostoru je bilo vroče v 18. minuti, ko je Slavko Blagojević podrl Endrija Čekičija. Na klopi Ljubljančanov so čakali na 11-metrovko, a je niso dočakali. Švicarski sodnik Urs Schnyder, ki je bil blizu dogajanja, je ocenil, da ga je član zmajev želel pretentati in mu pokazal rumeni karton. Olimpija je imela več od igre, so pa gostje v nadaljevanju dvakrat nevarno zapretili, a se je v domačih vratih izkazal Nejc Vidmar. Ekipi sta se na odmor odpravili z rezultatom 0:0.

Ta se je v nadaljevanju hitro spremenil, Švicar je v 52. minuti pokazal na belo točko za goste, 11-metrovko je uspešno izvedel Darko Lemajić, nad katerim je bil strojen prekršek.

Domžalčani na festivalu zadetkov slavili po preobratu

Prvi od slovenske trojke so na zelenico pritekli rumeni iz Domžal, ki so na gostovanju na Malti ekspresno povedli. Pri izvedbi kota so domači podrli domžalskega napadalca Slobodana Vuka in sodnik je pokazal na belo točko. Izkoristil jo je kapetan Senijad Ibričić.

Matej Podlogar je Domžalčanom priboril prednost pred povratno tekmo. Foto: Vid Ponikvar Maltežani so v nadaljevanju deset minut pred koncem prvega dela zabila dva zadetka. Najprej je zmedo rumene obrambe izkoristil Ricardo Correa, štiri minute pozneje pa je po hitrem protinapadu zadel Uroš Ljubomirac in poskrbel za vodstvo gostiteljev z 2:1. Drugi del se je začel povsem po željah Domžalčanov. Po dvojni podaji Amadeja Vetriha in Josipa Ćorluke je iz kazenskega strela z glavo zadel Vuk.

A že v 56. minuti so se spet veselili domači, po hitri akciji je namreč Stefan Dimić v kazenskem prostoru žogo s peto podal do Alfreda Effinioga, ki se je sam znašel pred Gregom Sorčanom in ga premagal za novo vodstvo (3:2). V 61. minuti je bil v gneči v kazenskem prostoru najbolj zbran Gregor Sikošek, ki je Domžalam priskrbel novo izenačenje. V 75. minuti novo veselje gostov, po lepi podaji Ćorluke v kazenski prostor je osameli Matej Podlogar z bližine zadel za končnih 4:3. Domžalčani so tako prišli do minimalne prednosti pred povratno tekmo.

Mura izgubila, domov se vrača z visokoraslim srbskim napadalcem

Muraši pravkar igrajo prvo tekmo pri Maccabiju iz Haife. Po začetnem pritisku domačinov je Mura nekoliko vzpostavila ravnotežje, najlepšo priložnost za vodstvo si je priigral Amadej Maroša, a ni uspel premagati domačega čuvaja mreže. Ob polčasu je tako ostalo pri začetnih 0:0.

Mura se je do 64. minute dobro držala, nato pa so gostitelji v štirih minutah dvakrat zadeli (natančna sta bila Yuval Ashkenazi in Mohammad Awwad) in rezultat 2:0 zadržali do konca srečanja.

Varovanci Anteja Šimundže so v Izraelu izgubili z 0:2. Foto: Mario Horvat/Sportida

Trener Ante Šimundža bo v prihodnje lahko računal na novo moč v konici napada. Mura se je okrepila s srbskim napadalcem Fejsalom Mulićem, ki ga je Hapoel iz Tel Aviva v zadnji sezoni posodil izraelskemu klubu Bnei Yehuda. 24-letni in kar 203 centimetre visoki Fejsal je z Muro podpisal dveletno pogodbo.

Danes je dveletno pogodbo z Muro podpisal srbski napadalec Fejsal Mulić.



Dobrodošel! https://t.co/Msgn0wkoqX — NŠ Mura (@nsmura_ms) July 11, 2019

Visok poraz Valenčičevih

V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi dva kluba s slovenskim legionarjem. Za Filipa Valenčiča in njegov finski Inter Turku se evropsko poletje ni začelo uspešno. Na gostovanju pri danskem Brondbyju so izgubili z 1:4, slovenski napadalec pa je sicer igral celotno srečanje.

Klemen Bolha z litovskim Žalgirisem iz Kaunasa pravkar gostuje na Madžarskem pri Honvedu.

Liga Europa, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme):