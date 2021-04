Rdeči vragi z največjo prednostjo, Stojanović po podvig v Španijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester United je konec prejšnjega tedna premagal v gosteh Tottenham (3:1), po dvoboju pa so zelo odmevale besede obeh trenerjev. Foto: Reuters

Evropska liga poteka v medijski (in finančni) senci lige prvakov, a vseeno zagotavlja zelo bogato nagrado. Zmagovalec bo deležen nastopa v skupinskem delu donosne lige prvakov v sezoni 2021/22. Če si bo Manchester United skoraj zagotovo dano možnost zagotovil v angleškem prvenstvu, kjer zaostaja le za vodilnim Manchester Cityjem, pa številni četrtfinalisti delijo v svojih prvenstvih drugačno usodo. Zlasti tisti, ki igrajo v najmočnejših ligah. Villarreal in Granada nista uvrščena med štiri najboljše v la ligi, podobno velja za Romo v serie A in Arsenal, ki je na Otoku izgubil stik z angleško elito. Zato bo motivacija vseh, ki še kandidirajo za naslov zmagovalca evropske lige, toliko večja.

Gerard Moreno je odločil o zmagovalcu dvoboja v Zagrebu z zadetkom z bele točke. Foto: Reuters

Rdeči vragi bodo na Old Traffordu brez treh kaznovanih nogometašev (Harry Maguire, Luke Shaw in Scott McTominay) branili prednost dveh zadetkov proti Granadi, nekdanjemu klubu Reneja Krhina, Villarreal, pri katerem si je pred leti služil kruh Bojan Jokić, bo poskušal zadržati prednost iz Zagreba, kjer je po zadetku z bele točke, dosegel ga je v tej sezoni zelo učinkoviti Gerard Moreno, ugnal zagrebški Dinamo. Petar Stojanović je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce, podobno usodo naj bi, vsaj od začetka srečanja, doživel tudi na stadionu Ceramica.

Romi po velikem preobratu v Amsterdamu, kjer je spravila v slabo voljo Ajax, dvoboj pa je zaznamoval tudi izbruh jeze pobiralca žog, ta je vrgel okroglo usnje v nekorektnega mladega nogometaša sinov volkulje, za napredovanje zadošča celo tesen poraz z 0:1.

V Pragi se bosta udarila Slavia in Arsenal, gostitelji pa bodo znova oslabljeni, saj bodo zaradi rasističnih žaljivk na dvoboju osmine finala z Glasgow Rangers kar deset tekem pogrešali Ondreja Kudelo. Topničarji ne bodo nastopili z najmočnejšo postavo. David Luiz in Kieran Tierney bosta manjkala, vprašljiva pa sta tudi nastopa Pierre-Emericka Aubameyanga in Martina Odegaarda.

Finale bo 26. maja v Gdansku.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme): Četrtek, 15. april:

21.00 Manchester United – Granada /2:0/

21.00 Roma – Ajax /2:1/

21.00 Slavia Praga – Arsenal /1:1/

21.00 Villarreal – Dinamo Zagreb /1:0/



// rezultat prve tekme